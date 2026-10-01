Setelah bertahun-tahun diwarnai keretakan dan permusuhan, kiper Belgia Thibaut Courtois akhirnya memecah keheningan untuk mengakhiri kontroversi yang ia picu lewat pernyataannya yang terkenal pada 2022, dengan menegaskan bahwa ucapannya yang kontroversial "aku berada di sisi sejarah yang benar" sama sekali tidak ditujukan kepada mantan klubnya, Atletico Madrid.

Sejak kepindahan Courtois ke rival mereka, Real Madrid, hubungannya dengan para suporter Los Rojiblancos berubah dari cinta menjadi permusuhan yang sengit. Meski kiper yang kala itu dipinjamkan dari Chelsea ke Atletico tersebut meraih gelar La Liga bersama mereka dan mencapai final Liga Champions 2014, ia tidak luput dari cemoohan dan permusuhan setiap kali berkunjung ke Stadion Wanda Metropolitano.

Puncak ketegangan terjadi pada Mei 2022, menjelang final Liga Champions antara Real Madrid dan Liverpool, ketika Courtois berkata: "Mereka bermain di final melawan Real Madrid pada 2018. Ketika kamu menghadapi Real Madrid, kamu tahu bahwa mereka selalu menang di final, dan sekarang aku berada di sisi sejarah yang menang." Ucapan itu ditafsirkan para pendukung Atletico sebagai sindiran langsung atas kekalahan mereka di final Lisbon 2014 yang justru dibela sendiri oleh Courtois.

Empat setengah tahun kemudian, sang kiper memberikan kisah lengkapnya melalui radio Spanyol "Onda Cero", dengan penjelasan sekaligus rekonsiliasi terhadap mantan klubnya lewat kata-kata baik yang belum pernah terucap sebelumnya.





Courtois berkata: "Seandainya aku bisa, aku tidak akan menghapus ucapan itu, karena itu bukan tentang mereka - Atletico Madrid - melainkan tentang Liverpool. Aku selalu berbicara dengan penuh rasa hormat tentang Atletico, dan aku meraih gelar di sana."

Bintang Belgia itu menambahkan: "Masa itu membuatku jatuh cinta pada Spanyol, aku dikaruniai dua anak di sana, dan aku tidak akan pernah mengucapkan satu kata buruk pun tentangnya. Aku pergi karena aku dipinjamkan dari Chelsea."

Courtois menutup perbincangannya dengan pesan penuh rasa terima kasih yang jelas: "Aku sangat bangga dengan masa-masaku di Atletico, karena di sanalah aku dibentuk menjadi penjaga gawang seperti aku yang sekarang."







