Setelah 4 tahun, Inaki Williams kejutkan Ghana dengan keputusan mengejutkan

Iñaki Williams, penyerang sekaligus kapten Athletic Bilbao, mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional bersama tim nasional Ghana, mengakhiri perjalanan yang berlangsung sejak 2022, melalui pernyataan yang dia unggah di akun "Instagram"-nya, di mana dia menegaskan meninggalkan timnas dengan perasaan bangga dan puas atas apa yang telah dia berikan dengan seragam "Bintang Hitam".

Williams menjelaskan dalam pernyataannya, yang dia sertai dengan sejumlah foto mengenakan seragam timnas Ghana, bahwa keputusan pensiun datang setelah dia merasa sudah tiba waktunya untuk mengakhiri perjalanan internasionalnya, seraya berkata: "Saya pergi dengan bahagia dan bangga, serta tenang karena saya telah memberikan yang terbaik setiap kali mengenakan seragam ini."

Penyerang Athletic Bilbao itu sebelumnya pernah tampil bersama timnas Spanyol pada 2016, sebelum mengumumkan pada Juli 2022 pilihannya untuk membela Ghana, negara asal keluarganya, dan menerima panggilan pertamanya pada September tahun yang sama untuk menjalani dua pertandingan persahabatan melawan Brasil dan Nikaragua.

Williams mencatatkan penampilan pertamanya dengan seragam Ghana pada 23 September 2022 melawan Brasil, dalam pertandingan yang digelar di kota Le Havre, Prancis, dan berakhir dengan kemenangan "Selecao" tiga gol tanpa balas, setelah dia masuk menggantikan Kamaldeen Sulemana pada awal babak kedua.

Pemain berusia 32 tahun itu menutup perjalanan internasionalnya bersama Ghana dengan koleksi 28 pertandingan dan dua gol, serta ikut serta dalam dua edisi Piala Dunia, di samping penampilannya dalam satu edisi Piala Afrika.

Williams menegaskan bahwa pengalamannya bersama Ghana memberinya sesuatu yang jauh melampaui sepak bola, seraya berkata: "Ghana telah memberi saya jauh lebih banyak daripada sekadar sepak bola. Ia telah memungkinkan saya kembali ke tanah air, merasa lebih dekat dengan akar saya, dan merasakan kebanggaan besar mewakili negara saya serta mengenakan bendera ini di dada saya."

Penyerang Athletic Bilbao itu menutup pesannya dengan menegaskan keberlanjutan dukungannya untuk timnas Ghana, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada setiap orang yang menjadi bagian dari perjalanannya, serta menekankan bahwa Ghana akan selalu menjadi bagian dari dirinya.