Penyanyi Shakira dan Gerard Pique kembali bertemu di hadapan pengadilan, empat tahun setelah perpisahan mereka.

Pasangan yang telah berpisah itu hadir di pengadilan kota Barcelona untuk membahas jadwal kunjungan kedua anak mereka, Milan dan Sasha, setelah beberapa hari negosiasi yang tidak membuahkan kesepakatan baru.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa proses hukum telah selesai, dan situasinya kini menunggu keluarnya putusan. Sementara itu, orang-orang dekat Gerard Pique menyampaikan versi mereka terkait perselisihan ini, dan merinci butir-butir kesepakatan yang mereka capai pada 2022, setelah berbulan-bulan negosiasi yang menyusul pengumuman perpisahan keduanya.

Apa yang ingin diubah Shakira?

Perselisihan baru ini berkaitan dengan perjalanan Milan dan Sasha antara Miami dan Barcelona, di mana kedua anak itu tinggal bersama ibu mereka di Miami sejak 2023, sementara Pique berdomisili di Barcelona.

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Menurut perwakilan Shakira, sang penyanyi berniat mengubah salah satu butir perjanjian hak asuh untuk mencegah kedua anaknya melakukan perjalanan menyeberangi Samudra Atlantik selama masa liburan singkat.

Sang artis menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk mengurangi waktu yang dihabiskan anak-anak bersama ayah mereka, melainkan membagi beban perjalanan di antara kedua orang tua alih-alih dibebankan kepada anak-anak sendirian.

Usulannya mencakup agar Pique yang terbang ke Miami selama masa jeda singkat untuk menghabiskan waktu bersama anak-anaknya di sana, sehingga menghindarkan mereka dari beban perjalanan jarak jauh untuk periode singkat beserta gangguan tidur yang ditimbulkannya.

Perwakilan sang penyanyi berpendapat bahwa perubahan ini akan lebih baik menjaga kesehatan mental, fisik, dan akademis Milan dan Sasha, serta memungkinkan keduanya melanjutkan rutinitas hidup mereka seperti biasa.

Rincian perjanjian 2022

Sumber-sumber dekat mantan pemain sepak bola itu menjelaskan kepada surat kabar Spanyol "La Vanguardia" tafsir mereka atas perjanjian yang dicapai pada 2022, serta konsekuensi dari permintaan Shakira saat ini.

Menurut sumber-sumber tersebut, perjalanan anak-anak ke Barcelona selama sejumlah liburan merupakan bagian dari perjanjian yang mengizinkan sang penyanyi pindah bersama mereka ke Miami.

Orang-orang dekat Pique mengatakan kepada surat kabar itu: "Perjanjian itu menyatakan bahwa selama masa liburan dalam kalender akademik Amerika, yang masing-masing berlangsung sekitar satu minggu, Milan dan Sasha akan berada di Barcelona bersama keluarga ayah mereka: paman, bibi, dan kakek-nenek mereka, pergi ke rumah di Bulevar... Sebagai imbalannya, sang ayah menyetujui kepindahan mereka ke Miami bersama ibu mereka."

Sumber yang sama menyebutkan bahwa kesepakatan itu merupakan hasil dari negosiasi panjang yang berujung pada pertemuan yang berlangsung sekitar 12 jam di rumah keluarga yang dulu. Kesepakatan tersebut mengizinkan anak-anak pindah ke Amerika Serikat bersama ibu mereka, sementara Pique mempertahankan hak kunjungan yang luas.

Menurut sumber-sumber dekat mantan pemain sepak bola itu, perjanjian tersebut menyatakan bahwa Pique terbang ke Miami setiap bulan untuk menghabiskan sembilan hari bersama kedua anaknya. Sumber itu menambahkan: "Ia selalu menepati janjinya."

Milan dan Sasha juga melakukan perjalanan ke Barcelona selama sejumlah hari libur resmi untuk menghabiskan waktu bersama ayah dan keluarganya.

Tanggal-tanggal yang diusulkan mencakup liburan Thanksgiving dan liburan musim semi pada akhir Maret di sekolah-sekolah Amerika, agar anak-anak dapat melakukan perjalanan ke Spanyol tanpa melewatkan pelajaran atau aktivitas mereka.

Perjanjian itu juga menyatakan pembagian separuh liburan musim panas dan Natal di antara kedua orang tua. Dan inilah tepatnya pengaturan yang kini hendak diubah Shakira.

Perjanjian perpisahan antara Shakira dan Pique

Perjanjian perpisahan itu disahkan di hadapan seorang hakim di Barcelona pada Desember 2022, setelah negosiasi yang berlangsung beberapa bulan menyusul pengumuman perpisahan keduanya pada Juni di tahun yang sama.

Sumber-sumber dekat Pique berpendapat bahwa usulan Shakira berdampak langsung terhadap sebuah butir dalam perjanjian yang mengatur perjalanan anak-anak ke Barcelona selama periode tertentu dalam tahun ajaran.

Sumber-sumber dekat mantan pemain sepak bola itu menyimpulkan dengan mengatakan: "Ia ingin agar Pique yang selalu melakukan perjalanan; seluruh urusan ini bertumpu pada hal itu."