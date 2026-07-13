Setelah 32 tahun... Peristiwa langka memeriahkan penutupan Piala Dunia 2026

Jaringan global "Opta" mengungkap sebuah rekor langka di Piala Dunia 2026, setelah daftar tim yang lolos ke babak semifinal mencakup empat tim teratas dalam peringkat dunia Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Berdasarkan peringkat saat ini, Prancis menduduki peringkat pertama dunia, diikuti oleh Argentina di peringkat kedua, kemudian Spanyol di peringkat ketiga, dan Inggris di peringkat keempat, sehingga turnamen ini akan menyaksikan peristiwa luar biasa yang belum pernah terjadi sejak dimulainya penerapan peringkat resmi FIFA pada tahun 1994.

Kedua pertandingan semifinal akan mempertemukan Prancis dan Spanyol dalam duel Eropa yang sengit, sementara Argentina akan berhadapan dengan Inggris dalam salah satu pertandingan Piala Dunia yang paling menarik baik dari segi sejarah maupun antusiasme penonton.

Angka ini mencerminkan dominasi yang ditunjukkan oleh tim-tim besar pada edisi Piala Dunia kali ini, di mana tidak ada kejutan yang berhasil menembus babak empat besar, berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya yang pernah menyaksikan kehadiran tim-tim di luar lingkaran favorit tradisional.

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Para pengamat berpendapat bahwa kehadiran empat tim teratas dunia di babak semifinal memberikan nuansa istimewa pada turnamen ini, dan membuat jalan menuju gelar juara harus melewati tim-tim terkuat di atas kertas, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat antisipasi menjelang dua pertandingan penentu sebelum final yang dinantikan.