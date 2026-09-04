Setelah 3 musim tanpa gelar, Otavio hengkang dari Liga Arab Saudi

Pemain asal Portugal, Otavio, mantan pemain Al Nassr dan Al Qadsiah, meninggalkan Liga Roshn Arab Saudi setelah menjalani 3 musim tanpa gelar di sana.

Klub Al Qadsiah, pada hari Jumat ini, mengumumkan persetujuannya atas kepindahan Otavio ke klub Al Rayyan Qatar dengan status pinjaman selama satu musim, disertai klausul wajib beli.

Gelandang asal Portugal itu meninggalkan Al Qadsiah setelah satu musim yang dijalaninya bersama klub, ketika ia bergabung pada periode bursa transfer musim panas lalu, datang dari Al Nassr.

Otavio hanya tampil bersama Al Qadsiah musim ini dalam 21 pertandingan, tanpa mencetak gol satu pun, dan hanya membuat 3 assist.

Secara keseluruhan, Otavio menghabiskan 3 musim di Liga Arab Saudi, di mana ia bermain untuk Al Nassr antara tahun 2023 dan 2025, serta menjalani 84 pertandingan bersama klub tersebut, mencetak 12 gol dan membuat 16 assist.

Selama tiga tahun itu, pemain berusia 31 tahun tersebut gagal meraih satu gelar pun, karena Al Nassr baru berhasil menjuarai Liga Roshn Arab Saudi setelah kepergiannya.

Perlu diingat bahwa perjalanan terbesar Otavio adalah bersama klub Portugal, Porto, di mana ia bermain untuk klub tersebut antara tahun 2014 dan 2023, tampil dalam 283 pertandingan, mencetak 31 gol, dan membuat 74 assist.