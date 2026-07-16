Setelah 3 kemenangan bersejarah... Argentina memaksa Spanyol untuk mengorbankan ikon Piala Dunia

Tim nasional Spanyol terpaksa mengorbankan ikonnya sendiri di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, akibat kehadiran tim nasional Argentina.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan timnas Argentina pada Minggu mendatang di Stadion MetLife, New Jersey, dalam pertandingan final Piala Dunia.

Surat kabar Spanyol "Marca" melaporkan bahwa tim "La Roja" akan tampil di final Piala Dunia dengan seragam merah utama, setelah menunjukkan performa yang sangat kuat dengan seragam cadangan berwarna putih.

Timnas Spanyol terpaksa mengenakan seragam merah, terutama karena seragam utama timnas Argentina berwarna putih dan biru langit.

Menurut surat kabar Spanyol tersebut, seragam cadangan berwarna putih telah menjadi ikon di kalangan pendukung timnas Spanyol, terutama setelah dipakai saat meraih kemenangan dalam tiga pertandingan, yaitu melawan Uruguay di babak penyisihan grup, Portugal di perempat final, dan Prancis di semifinal.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa minat untuk membeli kaos yang harganya 100 euro itu melonjak tajam setelah kemenangan-kemenangan tersebut, hingga produsennya mengumumkan bahwa stok yang dialokasikan untuk kaos tersebut telah habis.

Menurut perusahaan “Wallapop”, tingkat pencarian kaos alternatif timnas Spanyol meningkat sebesar 195% selama Piala Dunia kali ini.

Antusiasme besar terhadap seragam alternatif ini terlihat jelas dari dominasi warna putih di Plaza de Colón, saat para penggemar merayakan kemenangan beruntun di Piala Dunia, di pusat ibu kota Spanyol, Madrid.

Perlu dicatat bahwa tim nasional Spanyol mulai mengenakan seragam ini sekitar 10 tahun yang lalu, tepatnya pada 27 Maret 2016, saat mengalahkan tim nasional Serbia dalam pertandingan persahabatan dengan skor 3-0.