Barcelona bersiap menjalani pengalaman istimewa selama pemusatan latihan menyambut musim baru 2026-2027, ketika mereka ikut serta dalam turnamen segitiga untuk pertama kalinya dalam 24 tahun, sebuah ajang yang mengembalikan kenangan pada salah satu momen paling menonjol dalam sejarah persiapan tim Katalan itu jelang bergulirnya musim.

Kota Udine di Italia menjadi tuan rumah, Sabtu, bagi edisi pertama turnamen Piala Friuli Venezia Giulia, dengan partisipasi Barcelona, Udinese dari Italia, dan Nottingham Forest dari Inggris, dalam sebuah turnamen yang digelar dengan format berbeda dari pertandingan persahabatan tradisional.

Turnamen ini mencakup dua pertandingan yang masing-masing berdurasi 45 menit, di mana Barcelona akan menghadapi Nottingham Forest dan Udinese secara berurutan, dalam format yang belum pernah dijalani tim Katalan itu selama lebih dari dua dekade.

Meski penyelenggaraan jenis turnamen ini menurun dalam beberapa tahun terakhir, Barcelona memiliki sejarah panjang dengan turnamen segitiga, yang dulu menjadi bagian utama dari program persiapan musim panas selama dekade-dekade sebelumnya.

Partisipasi terakhir pada tahun 2002

Penampilan terakhir Barcelona dalam turnamen segitiga terjadi selama masa persiapan musim 2002-2003, ketika mereka ikut serta dalam turnamen yang digelar di kota Amsterdam, Belanda, bersama Ajax dan Parma dari Italia.

Pertandingan saat itu digelar dengan format berbeda, karena setiap laga berlangsung selama 90 menit dan dimainkan pada hari yang terpisah, demikian menurut situs resmi Barcelona.

Tim asuhan pelatih Belanda Louis van Gaal mengawali perjalanan mereka dengan kemenangan atas Parma dengan skor 4-2, dan pertandingan itu menyaksikan penampilan gemilang rekrutan baru saat itu Juan Roman Riquelme, yang mencetak dua gol.

Dan dua hari kemudian, Barcelona kalah dari Ajax, yang saat itu dipimpin bintang muda Rafael van der Vaart.

Turnamen penghormatan bagi Urruti: sebuah tradisi musim panas

Setahun sebelum itu, tepatnya pada Juni 2001, Barcelona menggelar turnamen segitiga khusus untuk menghormati mendiang kiper Francisco Javier Gonzalez Urrutikoetxea, yang dikenal dengan nama "Urruti".

Klub itu mengundang Espanyol dan Real Sociedad untuk ikut serta dalam turnamen yang digelar di stadion "Mini Estadi", stadion yang menjadi tempat pertandingan tim cadangan Barcelona.

Turnamen ini terdiri dari tiga pertandingan, yang masing-masing berlangsung selama 30 menit, di antara ketiga tim. Barcelona berhasil meraih gelar setelah imbang melawan Real Sociedad, lalu menang atas Espanyol dengan skor tanpa balas dalam derby persahabatan.

Dekade 1990-an menyaksikan penyebaran turnamen segitiga secara luas, karena menjadi sarana yang disukai klub-klub Eropa untuk bersiap menghadapi musim baru.

Selama periode antara tahun 1990 dan 2000, Barcelona ikut serta dalam tujuh turnamen segitiga, yang digelar di berbagai kota, yaitu: Oviedo, Marbella, Tenerife, Salamanca, Florence, Amsterdam, dan Barcelona, dan semuanya menjadi bagian dari program persiapan musim.

Awal mula bermula pada tahun 1947

Partisipasi pertama Barcelona dalam turnamen segitiga berawal pada Juni 1947, ketika mereka ikut serta dalam turnamen yang digelar di kota Palma de Mallorca.

Stadion "Es Fortí", markas Real Mallorca saat itu, menjadi tuan rumah kompetisi turnamen tersebut, setelah dibuka pada tahun 1945, dan tetap menjadi stadion resmi klub itu hingga tahun 1999.

Barcelona meraih gelar turnamen setelah menang atas Mallorca dengan skor 3-0 pada pertandingan pertama, lalu menghancurkan Atletico Madrid dengan skor 6-0 pada pertandingan kedua.

Turnamen ini menyaksikan penampilan gemilang penyerang Manuel Badenes, yang menjadi pencetak gol terbanyak setelah mencetak enam gol hanya dalam dua pertandingan, mengantarkan Barcelona meraih gelar pertama mereka dalam turnamen segitiga.