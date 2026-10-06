Timnas Arab Saudi kembali ke podium juara setelah absen selama 23 tahun, usai meraih kemenangan yang layak atas Uni Emirat Arab, dalam final edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada hari Selasa ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada final turnamen Teluk tersebut.

Timnas Arab Saudi memulai pertandingan dengan sangat kuat, mencetak dua gol dalam waktu kurang dari 15 menit, dan nyaris menambah gol ketiga, tetapi bola tendangan Saleh Abu Al-Shamat membentur tiang gawang.

Hammam Al-Hammami membuka keunggulan untuk Timnas Arab Saudi pada menit ke-11 pertandingan, setelah ia melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti, yang membentur pertahanan Uni Emirat Arab dan mengecoh kiper Khaled Eisa hingga bersarang di gawangnya.

Hanya 3 menit berselang, Firas Al-Buraikan menambah gol kedua untuk Arab Saudi, setelah berhadapan satu lawan satu dengan gawang Timnas Uni Emirat Arab, dan mengarahkan bola ke dalam gawang lewat tendangan mendatar dengan kaki kirinya.

Dengan demikian, Timnas Arab Saudi kembali meraih gelar setelah absen selama 23 tahun penuh, sejak terakhir kali menjuarai turnamen Teluk yang sama pada tahun 2003.

Gelar ini menjadi gelar keempat yang diraih Arab Saudi dalam turnamen Piala Teluk Arab, menyamai Irak sebagai tim kedua terbanyak yang menjuarai gelar ini, terpaut 6 gelar di belakang Timnas Kuwait yang berada di puncak.

Di sisi lain, Timnas Uni Emirat Arab gagal merebut kembali turnamen Teluk ini, hingga melanjutkan puasa gelar yang telah berlangsung selama 13 tahun, sejak terakhir kali menjuarainya untuk kedua dan terakhir kalinya pada tahun 2013.