Chelsea berhasil membunuh dua burung dengan satu batu pada Sabtu malam ini, setelah meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Everton dengan skor 2-0, pada pekan kesembilan Liga Primer Inggris.

Pemain Portugal Pedro Neto mencetak kedua gol Chelsea, yang pertama hanya 43 detik setelah babak kedua dimulai, sebelum menambah gol kedua pada menit ke-90, sehingga memberikan tiga poin bagi timnya di kandang lawan dan mendorong mereka ke peringkat keempat klasemen.

Chelsea: clean sheet setelah 22 pertandingan

Selain membuat Everton menelan kekalahan pertamanya pada musim ini, yang terpenting bagi tim besutan Xabi Alonso adalah kemenangan ini datang dengan clean sheet di Premier League untuk pertama kalinya sejak Januari lalu, mengakhiri rangkaian 22 pertandingan liga berturut-turut di mana gawang mereka kebobolan setidaknya satu gol, menurut data Squawka.

Terakhir kali Chelsea menjaga gawangnya tetap bersih di liga adalah pada 17 Januari, ketika mereka menang 2-0 atas Brentford.