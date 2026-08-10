Setelah 20 tahun! Superstar Real, Kylian Mbappe, tampaknya menjalani transfer yang mengejutkan

Menurut laporan insider Ligue 1 Prancis, Thibaud Vezirian, Mbappe yang hingga saat ini disponsori Nike dalam waktu dekat akan bergabung dengan "merek yang tak terduga", meski nama perusahaan itu tidak disebutkan dalam laporan tersebut. Namun, dipastikan tidak ada rencana kerja sama dengan raksasa perlengkapan olahraga lain seperti Adidas, Puma, atau Under Armour. Ketiganya sebelumnya disebut tertarik menjalin kerja sama dengan penyerang Prancis berusia 27 tahun itu.

"Bintang sepak bola itu akan ikut berperan agar merek tersebut bisa merayakan masuknya yang gemilang ke dunia sepak bola dengan sepatu sepak bola berkualitas tinggi," klaim Vezirian. "Kylian Mbappe tanpa diragukan lagi akan mendapatkan keuntungan dari mereknya dan dari kepemilikan saham di perusahaan tersebut." Penandatanganan kontraknya kabarnya sudah dekat.

Belakangan, L'Equipe, RMC dan Le Parisien juga melaporkan soal berakhirnya kerja sama dengan Nike. Mbappe sudah bekerja sama dengan Nike sejak usia delapan tahun - atau sekitar 20 tahun. Belakangan, sponsorship itu disebut memberinya sekitar €14 juta per tahun. Kontrak tersebut kabarnya berakhir pada akhir Juni, tetapi karena partisipasinya di Piala Dunia bersama tim nasional Prancis, kontraknya masih diperpanjang hingga akhir Juli.

Real Madrid memulai musim baru pada 22 Agustus

Mbappe baru-baru ini mendapatkan signature boots sendiri dari Nike, yang desainnya disebut melambangkan keterikatannya dengan jalanan di kota kelahirannya, Paris.

Klubnya, Real Madrid, sendiri sudah disponsori Adidas selama bertahun-tahun. Kontrak Mbappe bersama Los Blancos masih berlaku hingga 2029. Setelah musim yang mengecewakan tanpa gelar besar, Mbappe ingin bangkit lagi pada musim mendatang. Real memperkuat skuadnya dengan sejumlah rekrutan top seperti Yan Diomande, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, dan Ibrahima Konate. Laga liga pertama akan digelar pada 22 Agustus melawan Espanyol Barcelona, dan besar kemungkinan Mbappe sudah akan bermain dengan sepatu barunya saat itu.