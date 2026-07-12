Setelah 20 tahun... Embolo menjadi pemain keempat yang dijatuhi sanksi karena melakukan kecurangan di Piala Dunia

Pertandingan antara Argentina dan Swiss, pada Minggu pagi ini, di babak perempat final Piala Dunia 2026, kejadian wasit yang langka, di mana penyerang Swiss Breel Embolo diusir dari lapangan, setelah menerima kartu kuning kedua karena melakukan tipu muslihat, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan tim Tango (3-1) setelah perpanjangan waktu.

Menurut jaringan statistik “Opta”, Embolo menjadi pemain keempat dalam sejarah Piala Dunia yang menerima kartu kuning kedua karena menipu wasit, dan yang pertama yang menerima hukuman ini sejak pemain Ghana Asamoah Gyan dalam pertandingan melawan Brasil, selama Piala Dunia 2006.

Pada menit ke-72 pertandingan, wasit asal Portugal, João Pinheiro, memutuskan pelanggaran yang dilakukan Leandro Paredes terhadap Embolo, dan ia pun mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Argentina tersebut.

Namun, teknologi video (VAR) turun tangan dengan alasan “kesalahan identifikasi pemain” (Mistaken Identity), sebuah aturan baru yang memungkinkan peninjauan kembali peringatan tersebut, jika ternyata pelanggaran tersebut dilakukan oleh pemain lain.

Setelah meninjau tayangan ulang di layar, ternyata Paredes tidak melakukan pelanggaran, dan Embolo sengaja berpura-pura untuk mendapatkan pelanggaran. Akibatnya, peringatan yang diterima pemain Argentina tersebut dibatalkan, dan wasit justru memberikan kartu kuning kepada penyerang Swiss tersebut.

Karena Embolo sebelumnya sudah menerima kartu kuning pada babak pertama, ia pun diusir dari lapangan, sehingga timnas Swiss harus bermain dengan sepuluh pemain, pada saat tim tersebut baru saja kembali menemukan keseimbangannya setelah menyamakan kedudukan (1-1).

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Di sisi lain, timnas Argentina terus menunjukkan keunggulannya dalam pertandingan yang berlanjut ke babak tambahan, setelah meraih kemenangan ke-11 dari 13 pertandingan yang dilakoninya dalam situasi tersebut sepanjang sejarah Piala Dunia, termasuk pertandingan yang ditentukan melalui adu penalti.

Tim Tango unggul atas Swiss lewat gol Alexis McAllister pada menit ke-10, sebelum tim Eropa itu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 melalui Dan Ndoye, sehingga pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu.

Argentina akhirnya memenangkan pertandingan ini berkat dua gol di menit-menit akhir, yang dicetak oleh Julián Álvarez pada menit ke-112 dan Lautaro Martínez pada menit ke-120+1.



