Setelah 186 hari, Feyenoord kembali bisa diperkuat pemain yang telah 36 kali membela tim nasional saat menghadapi PSV

Jakub Moder kembali masuk skuad Feyenoord untuk pertandingan melawan PSV, seperti diungkapkan Giovanni van Bronckhorst dalam sesi jumpa pers menjelang laga besar tersebut.

Moder mengalami cedera saat persiapan musim ini. Sejak itu, ia belum bermain lagi, tetapi ia bisa kembali tampil di Eindhoven pada Minggu mendatang.

Pemain timnas Polandia yang telah mencatatkan 36 penampilan itu harus menjalani operasi lutut pada musim panas lalu dan absen membela Feyenoord selama lebih dari 180 hari.

Musim lalu, Moder juga absen selama lebih dari setengah tahun akibat hernia di punggungnya. Sejak bergabung pada Januari 2025, ia telah melewatkan 53 pertandingan Feyenoord.

Pertandingan berikutnya PSV Eredivisie 09.30 FEY

Sejauh ini, Moder telah memainkan 30 pertandingan untuk klub asal Rotterdam tersebut. Ia mencetak lima gol dan menyumbang tiga assist.

"Ia sudah kembali berlatih bersama kami selama satu setengah pekan. Pada Minggu mendatang, ia akan masuk skuad untuk pertandingan," kata Van Bronckhorst dalam sesi jumpa pers menjelang laga melawan PSV.