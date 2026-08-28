Al Hilal menorehkan babak baru dalam catatan sejarahnya di Roshn Saudi League, setelah menampilkan babak pertama yang luar biasa melawan Al Khaleej, dan berhasil mencetak 5 gol dalam 45 menit pertama, pada laga pekan keempat yang menyaksikan dominasi ofensif besar dari "Sang Pemimpin".

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Al Hilal memaksakan dominasi penuh atas jalannya babak pertama, memanfaatkan efektivitas ofensif yang besar yang mengubah peluang menjadi gol demi gol, hingga menutup paruh pertama pertandingan dengan keunggulan 5-1, dalam awal ofensif yang menggebrak dan membuat laga terbuka untuk segala kemungkinan.

Menurut jaringan statistik sepakbola "Opta", Al Hilal mencetak 5 gol dalam babak pertama untuk kali kedua saja dalam sejarahnya di liga profesional, setelah sebelumnya melakukan hal serupa melawan Al Qadsiah pada Oktober 2011.

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Kali pertama Al Hilal berhasil mencetak lima gol dalam satu babak sudah berlangsung lebih dari 15 tahun silam, sebelum "Sang Pemimpin" mengulangi pencapaian itu kembali melawan Al Khaleej, menegaskan kemampuannya untuk menampilkan babak-babak ofensif yang luar biasa dalam kompetisi ini.

Dengan angka ini, Al Hilal menyamai Al Nassr sebagai tim yang paling banyak mencetak 5 gol atau lebih dalam babak pertama pada dua pertandingan berbeda dalam sejarah liga profesional, sehingga "Sang Pemimpin" menambahkan pencapaian kolektif baru ke dalam daftar sejarahnya di kompetisi tersebut.

Awal laga melawan Al Khaleej mencerminkan kekuatan ofensif besar yang ditampilkan Al Hilal di awal musim, terlebih karena mencetak lima gol dalam satu babak bukan hal yang sering terjadi di Roshn Saudi League, sehingga tim ini menegaskan sejak awal kemampuannya untuk mengubah dominasi menjadi keunggulan angka yang besar.