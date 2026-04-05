Setelah 135 hari... Kesepakatan itu meruntuhkan benteng pertahanan Rodgers bersama Al-Qadsia

Pelatih asal Irlandia, Brendan Rodgers, yang menjabat sebagai manajer teknis klub Al-Qadsia, mengalami kejutan mendadak setelah kekalahan dramatis dari Al-Ittifaq pada Minggu malam, dalam laga penutup putaran ke-27 Liga Profesional Roshen. Hasil ini mengejutkan para pendukung kedua tim dan memicu perdebatan luas mengenai performa Al-Qadsia di bawah kepemimpinan Rodgers.

Kredit Al-Qadisiyah tetap di angka 60 poin di posisi keempat, sementara Al-Ittifaq menambah kreditnya menjadi 42 poin di peringkat ketujuh klasemen Liga Roshen.

Ini merupakan kekalahan pertama Al-Qadisiyah di bawah asuhan Rodgers di Liga Pro, setelah mereka berhasil menghindari kekalahan dalam 17 pertandingan pertamanya di kompetisi musim ini.

Baca juga.. Media Saudi: Salah sudah habis.. dan media Mesir mempromosikannya!

Ini juga merupakan kekalahan pertama tim timur di Liga Roshen sejak mereka kalah dari Al-Ahli pada 21 November 2025.

Al-Ittifaq berhasil meruntuhkan benteng Rodgers bersama Al-Qadsia, setelah 135 hari bertahan, sehingga tim timur ini mundur selangkah dalam perburuan gelar juara.