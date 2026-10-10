Setelah 13 tahun: Para pemain asing Al Hilal menorehkan sejarah baru di laga El Clasico

Para pemain asing klub Al Hilal menorehkan sejarah baru dalam laga klasik melawan rival tradisional mereka, Al Ittihad, di Liga Roshn Saudi, setelah hampir 13 tahun penuh.

Al Hilal menang atas rival mereka, Al Ittihad, dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena, Riyadh, ibu kota Arab Saudi, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Gol-gol Al Hilal dicetak oleh winger asal Brasil Gabriel Martinelli pada menit ke-11, penyerang asal Inggris Ollie Watkins pada menit ke-30, kemudian winger asal Belanda Crysencio Summerville pada menit ke-64.

Menurut jaringan statistik "Opta", ini adalah pertama kalinya 3 pemain asing yang berbeda mencetak gol untuk klub Al Hilal dalam laga klasik melawan Al Ittihad di Liga Roshn Saudi sejak hampir 13 tahun penuh.

Kali pertama sekaligus terakhir hal ini terjadi adalah pada September 2013, ketika Al Hilal menang atas Al Ittihad dengan skor 5-2, dalam ajang Liga Saudi musim 2013-2014.

Saat itu, Adel Hermach dari Prancis dan Jo Sung-hwan dari Korea Selatan masing-masing mencetak satu gol untuk Al Hilal, sementara Thiago Neves dari Brasil mencetak dua gol.

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini menaikkan poin Al Hilal menjadi 21 poin, menempatkan mereka di puncak klasemen Liga Saudi, unggul dua poin atas Al Qadsiah dan Al Nassr, sementara poin Al Ittihad terhenti di angka 17 di posisi keempat.