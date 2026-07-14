Setelah 13 tahun... Era Josep Pedrerol bersama El Chiringuito secara resmi berakhir

Grup media Atres Media hari ini, Selasa, mengumumkan melalui pernyataan resmi bahwa jurnalis Josep Pedrerol dan perusahaan tersebut telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan profesional mereka “atas kesepakatan bersama”.

Dengan demikian, berakhir sudah lebih dari satu dekade kepemimpinan di dua program olahraga paling terkenal di televisi Spanyol: “El Chiringuito” dan “Jugones”.

Menurut surat kabar “Marca”, acara perpisahan akan digelar pada 20 Juli, bertepatan dengan penayangan episode spesial program “El Chiringuito” dalam rangka final Piala Dunia.

Dengan demikian, kerja sama yang telah berlangsung selama 13 tahun ini pun berakhir, di mana selama periode tersebut program malam tersebut telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu program olahraga dengan rating tertinggi di televisi dan platform digital.

Perusahaan Atres Media menegaskan dalam pernyataannya bahwa program "El Chiringuito" selama periode ini “telah menjadi rujukan dalam analisis informasi olahraga dan diskusi, dengan basis pemirsa yang luas dan pengaruh yang melampaui batas-batas televisi”, sekaligus mencatat bahwa program tersebut menutup musim ini “sebagai program terdepan di kategorinya untuk tahun kedua berturut-turut”.

Grup tersebut juga menekankan bahwa program “Khojonis”, yang dipandu oleh Pedrerol di saluran “La Sexta”, telah menjadi acuan dalam berita olahraga pada jam-jam sore, secara konsisten mengungguli para pesaingnya.

Sementara itu, Josep Pedrerol sendiri ingin berpamitan kepada pemirsa dengan beberapa kata yang tercantum dalam siaran pers: “Tiga belas tahun yang luar biasa, di mana kami bekerja dengan kebebasan penuh. Dan jika kami, selain menyajikan berita eksklusif dan diskusi terbaik, juga mampu menghibur orang-orang serta membuat mereka tersenyum setiap malam melalui program ‘El Chiringuito’, maka kami sangat bahagia. Di siang hari, melalui program ‘Xujonis’, kami telah menjadi rujukan utama untuk berita olahraga yang beragam.”

Di sisi lain, José Antonio Anton, CEO Atres Media Audiovisual, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kerja yang telah dilakukan oleh jurnalis tersebut dan timnya, dengan mengatakan: “Setelah 13 tahun bekerja sama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Josep Pedrerol dan timnya atas profesionalisme, dedikasi, serta pencapaian yang mereka raih selama periode ini. Kami mengakhiri fase ini dengan rasa puas karena telah mencapai kesepakatan bersama, dan kami mendoakan yang terbaik bagi mereka dalam upaya-upaya mereka di masa depan.”