Setelah 12 tahun, kembali ada seorang wanita sepak bola Belanda di Playboy: 'Saya tidak melihat diri saya seperti itu'

Nathalie den Dekker (36) adalah wanita sepak bola Belanda pertama yang tampil di sampul majalah Playboy sejak 2014. Pasangan dari kiper Fortuna Sittard, Nick Marsman (35), ini tampil di edisi khusus Piala Dunia musim panas ini.

Majalah yang bernuansa erotis ini menerbitkan edisi khusus menjelang Piala Dunia, di mana beberapa mantan pemain sepak bola diwawancarai.

Den Dekker adalah istri pesepakbola pertama sejak Melisa Schaufeli pada 2014 yang tampil di Playboy. Schaufeli adalah pasangan mantan pesepakbola Andy van der Meijde.

Den Dekker adalah model dan mantan Miss Belanda. Pada 2020, ia terpilih sebagai istri pesepakbola tercantik di Belanda. Setahun kemudian, wanita asal Amsterdam ini menikah dengan Marsman, yang saat itu terikat kontrak dengan Inter Miami.

Dalam wawancara dengan De Telegraaf, Den Dekker menyatakan bahwa ia tidak selalu memandang istilah “istri pesepakbola” sebagai pujian. “Saya mengerti mengapa istilah itu digunakan. Begitu mendengarnya, semua orang langsung tahu apa yang dimaksud. Tapi saya tidak melihat diri saya seperti itu.”

“Saya adalah seorang wanita dengan ambisi sendiri, karier sendiri, dan juga seorang ibu. Nick dan kariernya tentu saja merupakan bagian penting dari hidup kami dan saya sangat bangga pada suami saya. Tapi saya juga punya jalan hidup saya sendiri,” kata sang model.

Den Dekker tidak terlalu memikirkan reaksi yang mungkin muncul. “Dunia sepak bola adalah dunia di mana orang saling memperhatikan, baik secara positif maupun negatif. Saya berharap semua istri pesepak bola saling mendukung agar mereka bisa membuat pilihan seperti itu, tanpa saling menjatuhkan. Ngomong-ngomong, saya masih sering berhubungan dengan para istri pesepak bola dari masa Nick bermain di Feyenoord.”