Jose Mourinho berbicara tentang krisis terkenalnya dengan Dokter Eva Carneiro, dalam salah satu pertandingan Chelsea pada 2015.

Pernyataan mantan pelatih Chelsea tersebut mengenai insiden itu muncul dalam serial dokumenter barunya yang terdiri dari tiga bagian di Netflix berjudul "Mourinho", dan ini adalah pertama kalinya ia melakukannya sejak mencapai kesepakatan penyelesaian dengan mantan dokter klub tersebut pada 2016.

Selama pertandingan di Liga Primer Inggris melawan Swansea City di awal musim 2015-2016, Mourinho meluapkan amarahnya ketika Carneiro dan fisioterapis Jon Fearn turun ke lapangan untuk menangani Eden Hazard, yang terjatuh karena cedera.

Dokter Carneiro menuduh bahwa Mourinho melakukan diskriminasi seksual terhadapnya selama serangan verbalnya dan menyebutnya "anak pelacur" dalam bahasa Portugis, bahasa ibunya.

Pada 2015, Mourinho menggambarkannya sebagai "gegabah dan naif" dalam reaksi publik pertamanya atas keputusannya untuk menangani Hazard.

Ia kemudian dikeluarkan dari tim utama dan meninggalkan klub hanya satu bulan setelahnya.

Mourinho dan Chelsea akhirnya mencapai kesepakatan penyelesaian setelah Carneiro mengajukan gugatan ke pengadilan terkait tuduhan bahwa ia mengalami diskriminasi dari pelatih tersebut, dan diberhentikan secara sewenang-wenang oleh klub.

Mourinho membela diri

Namun setelah berlalu 11 tahun, Mourinho meyakini bahwa ia memperlakukan Carneiro dengan cara yang sama seperti ia akan memperlakukan seorang dokter pria.

Mourinho berkata dalam serial dokumenter tersebut: "Bagi saya, seorang dokter perempuan sama saja dengan seorang dokter pria. Jadi, seperti biasa, saya menggunakan kosakata saya ketika saya tidak senang".

Ia melanjutkan: "Ada kata-kata dalam momen-momen ketika ketegangan sangat tinggi. Biasanya, orang-orang yang punya budaya sepak bola, gen sepak bola, dan latar belakang sepak bola, akan melewatinya dalam satu detik. Dalam kasus itu, keadaannya berbeda".

Rekaman video menunjukkan bahwa pelatih Portugal itu, yang kini menjabat sebagai pelatih Real Madrid, melontarkan hujan cacian kasar kepada Carneiro dan Fearn saat keduanya menangani Hazard.

Ia berteriak dengan ungkapan seperti "enyahlah dari hadapanku" dan "sialan kau".

Jose Mourinho berkata dalam serial dokumenter tersebut: "Saya bukan seorang dokter, tetapi mata saya tahu kapan seorang pemain cedera, dan tahu kapan seorang pemain tidak cedera".

Ia melanjutkan: "Saya tahu ia tidak cedera, tetapi para dokter turun ke lapangan, dan pada saat itu kami hanya tersisa sembilan pemain".

Ia menjelaskan: "Hazard dipaksa keluar dan akan absen dari lapangan untuk sesaat, seperti halnya ketika seorang pemain menerima perawatan medis, yang membuat Chelsea hanya bermain dengan sembilan pemain setelah kartu merah untuk Thibaut Courtois".

John Terry mengungkap kebijakan Mourinho

John Terry, yang menjadi kapten Chelsea selama dua periode Mourinho di Stamford Bridge, menuturkan bahwa sudah menjadi rahasia umum di kalangan pemain dan staf teknis bahwa pelatih tersebut tidak menginginkan para dokter tim menangani pemain kecuali jika cederanya tampak serius.

Ia berkata: "Dari sisi medis, ia akan bilang bahwa kecuali keadaannya sangat buruk, para dokter tim tidak akan turun tangan. Itulah yang disepakati di antara kami.. para pemain; staf medis, semuanya menerima hal itu".

Ia menambahkan: "Itu jelas merupakan momen penting, dan ia mendapat kritik pedas karenanya. Dan klub mendapat tekanan besar".

Klub Chelsea menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Dokter Carneiro, tetapi Mourinho menolak untuk meminta maaf dan tersenyum saat meninggalkan pengadilan.

Kesepakatan dicapai di sebuah koridor belakang pengadilan, lalu klub Chelsea mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa mereka "menyesalkan keadaan" yang menyebabkan mantan dokter klub tersebut pergi, dan "meminta maaf tanpa syarat kepadanya dan keluarganya atas penderitaan yang ditimbulkannya".

Butir-butir kesepakatan penyelesaian tetap berlaku dan bersifat rahasia, tetapi selama sidang pengadilan terungkap bahwa Chelsea sebelumnya telah menawarkan 1,2 juta pound sterling untuk membungkam Carneiro.

Mourinho tidak menyampaikan permintaan maaf apa pun setelah insiden tersebut maupun di hadapan pengadilan, dan tidak muncul pula tanda-tanda permintaan maaf dalam serial dokumenter tersebut.