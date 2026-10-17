Ricardo de Burgos, wasit yang memimpin laga Barcelona kontra Real Betis di LaLiga, memicu kontroversi setelah serangkaian keputusannya sepanjang pertandingan.

Barcelona bertandang ke markas Real Betis pada hari Sabtu di Stadion Benito Villamarin, dalam pekan kesembilan kompetisi LaLiga.

Pada menit ke-43, gelandang asal Argentina Giovani Lo Celso mencetak gol kedua Real Betis melalui tendangan keras dari luar kotak penalti, yang gagal diantisipasi kiper Joan Garcia.

Namun, De Burgos memutuskan menganulir gol tersebut setelah meninjau teknologi video, dengan alasan bola sempat menyentuh tangan salah satu pemain Real Betis di area tengah lapangan, sebelum sampai ke Lo Celso yang berhasil menjebol gawang.

Keputusan itu memicu protes dari para pemain Real Betis dan pelatih mereka asal Cile, Manuel Pellegrini, terutama karena sentuhan tangan itu terjadi di tengah lapangan, jauh sebelum bola tiba di kaki Lo Celso dan berbuah gol.

Insiden tersebut mengingatkan kembali pada momen kontroversial di laga Mesir kontra Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang berakhir dengan kemenangan "Tango" 3-2.

Pertandingan yang digelar sekitar 100 hari lalu, tepatnya pada 7 Juli, saat itu menunjukkan Mesir unggul satu gol tanpa balas, sebelum Mostafa Zikou menambah gol kedua dari assist Mohamed Salah.

Namun, wasit asal Prancis Francois Letexier memutuskan menganulir gol itu setelah meninjau teknologi video, dengan alasan adanya pelanggaran di awal rangkaian serangan terhadap Marwan Attia, gelandang timnas Mesir.

Keputusan tersebut memicu kemarahan besar di antara para pemain timnas Mesir dan pelatih mereka Hossam Hassan, karena mereka menilai pelanggaran itu terjadi di awal rangkaian serangan, sehingga tidak semestinya ditinjau kembali setelah gol tercipta.

Namun, platform "Archivo VAR" menuntaskan perdebatan ini dalam analisis perwasitan mereka terkait gol Real Betis yang dianulir ke gawang Barcelona.

Platform tersebut menegaskan bahwa selama tidak terjadi perubahan penguasaan bola, maka serangan tetap dianggap sebagai satu rangkaian yang sama, sehingga bisa ditinjau dan gol dapat dianulir apabila terdapat pelanggaran di awal serangan.