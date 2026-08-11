Pesepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, memasuki babak baru dalam kehidupan pribadinya setelah menikahi Georgina Rodriguez dalam upacara sipil pribadi yang digelar di kota Cascais, Portugal, dengan dihadiri anak-anak mereka.

Ronaldo mengumumkan pada hari Selasa ini pernikahannya dengan Georgina setelah hampir satu dekade menjalin hubungan asmara di antara keduanya, melalui sebuah foto yang ia unggah di akun "Instagram"-nya yang memperlihatkan cincin pernikahan keduanya, dengan menyertakan keterangan singkat bertuliskan: "C❤️G"

Perwakilan kapten timnas Portugal itu memastikan penyelenggaraan upacara pernikahan tersebut, dan menjelaskan dalam pernyataan yang disorot surat kabar Inggris "Daily Mail" bahwa Ronaldo dan Georgina secara resmi telah menjadi suami dan istri, dalam pesta yang "pribadi dan intim" yang kehadirannya terbatas hanya untuk anggota keluarga, terutama anak-anak mereka.

Ronaldo absen bergabung dengan pemusatan latihan timnya, Al Nassr, selama periode persiapan musim baru, akibat persiapan pernikahan.

Sang Don diperkirakan akan absen pada laga pembuka Al Alami di Liga Roshn Saudi untuk Profesional melawan Al Fateh, serta pertandingan Al Diriyah di Piala Penjaga Dua Tempat Suci.

Akhir dari tahun-tahun penantian

Pernikahan ini berlangsung sekitar satu tahun setelah pasangan tersebut mengumumkan pertunangan mereka, dan setelah sekian tahun lamanya hubungan mereka membuat penasaran para penggemar mengenai kapan hubungan itu akan berlanjut ke tahap pernikahan.

Sebelumnya, Ronaldo pernah mengungkapkan bahwa ia belum mengambil langkah pernikahan karena tidak merasakan apa yang ia sebut sebagai "momen yang tepat", sebelum akhirnya melamar Georgina pada Agustus lalu, dengan memberinya cincin berlian yang mewah.

Bintang Portugal itu kemudian berbicara mengenai detail lamaran pernikahannya, menjelaskan bahwa hal itu tidak direncanakan secara konvensional, setelah kedua putrinya berperan dalam mendorongnya mengambil keputusan pada malam itu.

Ronaldo mengatakan bahwa salah satu teman perempuannya memberikan cincin tersebut kepadanya untuk diserahkan kepada Georgina, dan pada saat ia bersiap melakukannya, kedua putrinya masuk dan berkata kepadanya: "Kamu akan memberikan cincin ini kepada Ibu dan melamarnya."

Ia menambahkan bahwa hal itu baginya adalah "waktu yang tepat", seraya menegaskan bahwa ia tahu akan menikahi Georgina pada suatu hari nanti, tetapi ia tidak merencanakan untuk melakukannya pada malam itu secara khusus.

Dari toko "Gucci" hingga menjadi istri Ronaldo

Kisah Ronaldo dan Georgina bermula pada tahun 2016, ketika Georgina bekerja di salah satu toko "Gucci" di ibu kota Spanyol, Madrid, sebelum takdir mempertemukan keduanya.

Georgina sebelumnya pernah bercerita tentang pertemuan pertama itu, menyebutkan bahwa ia merasakan "kupu-kupu di perutnya" saat Ronaldo masuk ke toko bersama putra sulungnya dan teman-temannya.

Hubungan itu dengan cepat berubah menjadi kisah cinta, sebelum pasangan tersebut tampil bersama untuk pertama kalinya di depan publik pada ajang penghargaan "The Best" yang dipersembahkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional, pada awal tahun 2017.

Pada bulan Maret tahun yang sama, Ronaldo secara resmi mengumumkan hubungan mereka melalui akun "Instagram"-nya, setelah mengunggah sebuah foto yang menyatukannya dengan Georgina.

Keluarga yang tumbuh di tengah ketenaran dan sorotan

Tahun-tahun berikutnya menyaksikan pembentukan keluarga yang menjadi pusat kehidupan Ronaldo dan Georgina.

Pasangan itu dikaruniai seorang putri, Alana Martina, pada November 2017, sementara Ronaldo dan Georgina menjadi orang tua dari anak kembar, Eva dan Mateo, melalui ibu pengganti pada tahun yang sama.

Pada 2022, pasangan tersebut mengalami momen tersulit mereka, setelah putra mereka meninggal dunia saat proses persalinan, sementara saudari kembarnya, Bella Esmeralda, selamat.

Ronaldo sebelumnya pernah berbicara tentang pengalaman menyakitkan itu, menegaskan bahwa cobaan tersebut justru menambah kekuatan hubungan antara dirinya dan Georgina, dan bahwa keluarga saling membantu satu sama lain untuk melewati masa sulit itu.

"Dia adalah wanita dalam hidupku"

Sepanjang tahun-tahun yang telah berlalu, Ronaldo tidak pernah menyembunyikan keterikatannya yang besar dengan Georgina, dan menegaskan dalam lebih dari satu kesempatan bahwa Georgina adalah pasangan hidupnya dan ibu dari anak-anaknya.

Sebelum pernikahan, bintang Portugal itu pernah berbicara tentang alasan terlambatnya langkah tersebut, menjelaskan bahwa ia sedang menunggu apa yang ia sebut sebagai "klik" atau perasaan batin yang memberitahunya bahwa waktunya telah tiba.