Setelah 10 Tahun, Cristiano Ronaldo Umumkan Pernikahannya dengan Georgina dalam Acara Keluarga

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, memasuki babak baru dalam kehidupan pribadinya, setelah menikahi Georgina Rodriguez dalam upacara sipil khusus yang digelar di kota Cascais, Portugal, dengan dihadiri anak-anak mereka.

Ronaldo mengumumkan pernikahannya dengan Georgina pada Selasa hari ini, setelah menjalin hubungan asmara selama hampir satu dekade, melalui sebuah foto yang ia unggah di akun "Instagram"-nya yang memperlihatkan dua cincin pernikahan, dan hanya memberikan keterangan berupa kalimat: "C❤️G"

Perwakilan kapten timnas Portugal itu memastikan berlangsungnya upacara pernikahan tersebut, dan menjelaskan dalam pernyataan yang disorot surat kabar Inggris "Daily Mail" bahwa Ronaldo dan Georgina secara resmi telah menjadi suami istri, dalam sebuah pesta yang "khusus dan intim" yang kehadirannya hanya terbatas pada anggota keluarga, terutama anak-anak mereka.

Ronaldo absen bergabung dengan pemusatan latihan timnya, Al Nassr, selama masa persiapan menyambut musim baru, karena pengaturan pernikahan.

Sang Don diperkirakan akan absen pada laga pembuka Al Alami di Liga Roshn Saudi untuk Profesional melawan Al Fateh, serta laga melawan Al Diriyah di Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Akhir dari tahun-tahun penantian

Pernikahan ini datang sekitar satu tahun setelah pasangan tersebut mengumumkan pertunangan mereka, dan setelah tahun-tahun panjang yang selama itu hubungan mereka memicu rasa penasaran publik tentang kapan akan beralih ke tahap pernikahan.

Ronaldo sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa ia belum mengambil langkah pernikahan karena belum merasakan apa yang ia sebut sebagai "momen yang tepat", sebelum akhirnya melamar Georgina pada Agustus lalu, dengan memberikannya sebuah cincin berlian mewah.

Bintang Portugal itu kemudian berbicara tentang detail lamaran tersebut, menjelaskan bahwa hal itu tidak direncanakan secara konvensional, setelah kedua putrinya berperan dalam mendorongnya mengambil keputusan pada malam itu.

Ronaldo mengatakan bahwa salah satu temannya memberikan cincin itu kepadanya untuk diberikan kepada Georgina, dan pada saat ia bersiap melakukannya, kedua putrinya masuk dan berkata kepadanya: "Kau akan memberikan cincin itu kepada Mama dan melamarnya."

Ia menambahkan bahwa hal itu baginya adalah "waktu yang tepat", menegaskan bahwa ia tahu suatu hari akan menikahi Georgina, tetapi ia tidak merencanakan untuk melakukannya pada malam itu secara khusus.

Dari toko "Gucci" menjadi istri Ronaldo

Kisah Ronaldo dan Georgina berawal pada tahun 2016, ketika Georgina bekerja di salah satu toko "Gucci" di ibu kota Spanyol, Madrid, sebelum takdir mempertemukan mereka.

Georgina sebelumnya berbicara tentang pertemuan pertama itu, menyebutkan bahwa ia merasakan "kupu-kupu di perutnya" ketika Ronaldo memasuki toko bersama putra sulungnya dan teman-temannya.

Hubungan itu dengan cepat berubah menjadi kisah cinta, sebelum pasangan tersebut tampil bersama untuk pertama kalinya di depan publik pada ajang penghargaan "The Best" yang dipersembahkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional, pada awal tahun 2017.

Dan pada Maret di tahun yang sama, Ronaldo secara resmi mengumumkan hubungan mereka melalui akun "Instagram"-nya, setelah mengunggah sebuah foto yang menampilkan dirinya bersama Georgina.

Keluarga yang tumbuh di tengah ketenaran dan sorotan

Tahun-tahun berikutnya menyaksikan terbentuknya keluarga yang menjadi pusat kehidupan Ronaldo dan Georgina.

Pasangan itu dikaruniai putri mereka, Alana Martina, pada November 2017, sementara Ronaldo dan Georgina menjadi orang tua dari anak kembar, Eva dan Mateo, melalui ibu pengganti pada tahun yang sama.

Pada 2022, pasangan tersebut mengalami momen tersulit mereka, setelah putra mereka meninggal saat persalinan, sementara saudari kembarnya, Bella Esmeralda, selamat.

Ronaldo sempat berbicara tentang pengalaman menyakitkan itu, menegaskan bahwa cobaan tersebut semakin memperkuat hubungan antara dirinya dan Georgina, dan bahwa keluarga saling membantu satu sama lain untuk melewati masa sulit itu.

"Dia adalah wanita hidupku"

Selama tahun-tahun yang telah lalu, Ronaldo tidak menyembunyikan keterikatannya yang besar dengan Georgina, menegaskan dalam lebih dari satu kesempatan bahwa Georgina adalah pasangan hidupnya dan ibu dari anak-anaknya.

Sebelum pernikahan, bintang Portugal itu sempat berbicara tentang alasan tertundanya langkah tersebut, menjelaskan bahwa ia sedang menunggu apa yang ia sebut sebagai "klik" atau perasaan dari dalam yang memberitahunya bahwa waktunya telah tiba.