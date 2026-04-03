Setelah 10 bulan... Kertas ajaib Blanc menghidupkan kembali semangat Consesao bersama Al-Ittihad

Pertandingan antara Al-Ittihad dan Al-Hazm, yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam ini dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Roshen, menandai kembalinya pemain Abdulrahman Al-Aboud yang kembali tampil gemilang, setelah ia menampilkan performa luar biasa yang memperlihatkan kemampuan teknisnya dan berkontribusi secara signifikan dalam jalannya pertandingan.

Al-Aboud masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-64 babak kedua, sebagai upaya pelatih asal Portugal, Sergio Conceicao, untuk memperkuat lini serang Al-Ittihad.

Dan benar saja, Al-Aboud berhasil mencetak gol pertama dalam pertandingan tersebut pada menit ke-72 babak kedua, setelah menerima umpan ajaib dari pemain Aljazair, Hossam Aouar.

Baca juga.. Di tengah sorakan penonton.. Ahli wasit mengakhiri perdebatan mengenai keabsahan kartu merah Diaby

Ini merupakan gol pertama Al-Aboud musim ini di semua kompetisi, di mana ia jelas mengalami kesulitan dalam beberapa waktu terakhir baik karena kurang mendapat kesempatan dari pelatih asal Portugal maupun cedera.

Gol terakhir yang dicetak Al-Aboud terjadi pada 15 Mei 2025, saat ia mencetak gol ke gawang Al-Raed pada pekan ke-32 musim lalu di Liga Roshen, di mana ia menjadi salah satu kartu truf terpenting saat itu bagi mantan pelatih Prancis Laurent Blanc.

Al-Aboud kembali setelah 10 bulan untuk mencetak gol pertamanya musim ini, menghidupkan kembali semangat Consesao yang sedang mengalami hasil yang tidak stabil dan penurunan performa yang jelas, serta ancaman pemecatan.







