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Mantan pelatih timnas Portugal Roberto Martinez membela Cristiano Ronaldo. Ia menegaskan bahwa penyerang legendaris itu sejajar dengan ikon seperti Lionel Messi dan Diego Maradona. Ronaldo baru-baru ini mengakhiri kariernya bersama timnas setelah mendapat sorotan tajam dan terlibat perselisihan internal.

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Status legenda yang tak terbantahkan

Martinez, yang memimpin timnas Portugal sebelum mundur setelah tersingkir dari Piala Dunia pada tahun ini, tetap yakin bahwa warisan Ronaldo tak terbantahkan. Selama menjabat, Martinez membawa Portugal ke perempat-final Euro 2024, sebelum mereka disingkirkan Prancis lewat adu penalti. Ia kemudian membawa Portugal ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, saat mereka kalah 1-0 dari Spanyol. Kapten Al-Nassr berusia 41 tahun itu secara resmi mengumumkan pensiun dari timnas pada 5 November , mengakhiri kiprah lebih dari dua dekade yang memecahkan rekor.

“Bagi saya, itu sebuah kehormatan,” kata Martinez tentang pengalamannya melatih peraih lima Ballon d'Or tersebut. Saat berbincang dengan Amazon Prime setelah menghadiri pertandingan Liga Champions antara Arsenal dan Borussia Dortmund, Martinez mengenang masa kerja mereka bersama. “Bagi saya dan staf pelatih, bekerja dengannya selama 37 pertandingan adalah suatu kegembiraan. Ia mencetak 28 gol [dalam 37 pertandingan bersama Martinez] dan mungkin merupakan salah satu sosok ikonik. Saya rasa kita tidak akan melihat lagi pemain dengan kualitas seperti itu di Portugal.”

Catatan statistik yang tak terbantahkan

Dalam beberapa pekan terakhir, pembicaraan tentang Ronaldo beralih ke usianya dan kepergiannya yang dramatis dari timnas bulan lalu, ketika ia meninggalkan tim setelah berselisih dengan penerus Martinez , Jorge Jesus, soal waktu bermain. Namun, Martinez segera menepis kritik yang bersifat subjektif dengan menunjuk data objektif yang dihasilkan Ronaldo.

“Dalam beberapa hari terakhir, begitu banyak pendapat subjektif tentang kondisi pemain ini sekarang, [tetapi] statistiknya tidak subjektif,” ujar Martinez dalam wawancara tersebut. “Begitu pula dampaknya terhadap permainan. Kita berbicara tentang pemain yang mungkin [berada di level] Lionel Messi, [Diego] Maradona, Johan Cruyff. Itulah catatan statistik yang dimiliki pemain seperti Cristiano.”

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Dampaknya bagi sepakbola Portugal

Catatan Ronaldo sungguh luar biasa: ia mengakhiri kariernya bersama timnas dengan 146 gol dalam 234 penampilan. Statistik tersebut menempatkannya sebagai pencetak gol terbanyak sekaligus pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah sepakbola internasional putra.

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“Portugal memiliki populasi 10 juta jiwa,” kata Martinez. “Sejak Cristiano Ronaldo bergabung dengan timnas [pada 2003], [Portugal] tidak pernah absen dari turnamen besar selama 23 setengah musim. Itu berkat apa yang ia bawa: profesionalisme dan catatan angkanya, 234 pertandingan [untuk timnas].”

Mentalitas dan karier panjang yang tiada tanding

Ketika ditanya apakah pemain berbakat di masa depan bisa melampaui rekor mantan bintang Manchester United dan Real Madrid itu, Martinez sangat meragukannya. Ia menilai perpaduan ketahanan fisik dan kekuatan mental Ronaldo sebagai fenomena yang hanya muncul sekali dalam seabad. Kapten Portugal itu membawa negaranya menjuarai Euro 2016, disusul gelar pertama mereka di UEFA Nations League pada 2019 dan gelar kedua pada 2025. Ia juga mencetak sejarah pada musim panas ini dengan menjadi pemain pertama yang mencetak gol di enam edisi Piala Dunia FIFA.

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Menutup pandangannya tentang dorongan unik Ronaldo, Martinez berkata: “Saya rasa Anda tidak bisa [melampaui catatan angkanya]. Ada sesuatu yang Anda pelajari dari Cristiano: mentalitasnya bukan sekadar memenangi sesuatu, dan motivasinya bukan meraih Ballon d'Or. Motivasinya adalah menjadi lebih baik keesokan harinya. Dedikasinya terhadap sepakbola tiada tanding, dan saya rasa panjangnya kariernya melampaui pendapat apa pun.”