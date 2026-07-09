Setahun setelah transfer yang mengesankan, mantan pemain Feyenoord mengalami penurunan performa yang signifikan

Zepiqueno Redmond akan bermain untuk FC Annecy dengan status pinjaman. Penyerang berusia 20 tahun itu masih sulit mendapatkan kesempatan bermain di Aston Villa.

Redmond, yang berasal dari Rotterdam, memilih untuk meninggalkan Feyenoord tahun lalu demi mencari pengalaman baru di Inggris.

Pemain timnas junior Belanda ini menandatangani kontrak berjangka panjang dengan Aston Villa, namun langsung dipinjamkan ke Huddersfield Town.

Di sana, nasib buruk menghampiri Redmond setelah hanya tiga pertandingan, saat ia mengalami cedera lutut yang parah.

Kini, Redmond akan bermain selama satu tahun di Ligue 2 Prancis. Annecy terafiliasi dengan Aston Villa melalui salah satu pemiliknya, V Sports, yang memiliki saham minoritas di klub Prancis tersebut.

Pada musim 2024/25, Redmond tampil dalam sembilan pertandingan resmi mewakili Feyenoord, beberapa di antaranya di Liga Champions.

Dalam laga piala melawan MVV Maastricht (menang 1-2), pemain hasil akademi ini berperan penting dengan mencetak dua gol.