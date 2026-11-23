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Lennart Karl dari FC Bayern kembali menunjukkan keterbukaannya yang mengejutkan saat mengunjungi klub penggemar tahun ini.

Pada Minggu, para pemain tim utama FC Bayern mengunjungi sejumlah klub penggemar di dalam dan luar negeri. Karl dikirim ke Eppan di Tirol Selatan, Italia, untuk mengikuti sesi tanya jawab. Seorang penggemar bertanya kepada pemain berusia 18 tahun itu pekerjaan apa yang akan ia lakukan jika kariernya sebagai pesepakbola profesional gagal.

"Bagi saya, tidak ada rencana B. Yang ada hanya rencana A," jawab Karl. "Sampai sekarang pun saya tidak tahu apa lagi yang akan saya lakukan. Saya bukan orang yang sangat, sangat pintar dalam menjalani hidup." Ia melanjutkan: "Untungnya, sepakbola berjalan lancar bagi saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjalani hidup sebaik sekarang."

Karl juga menceritakan perdebatan dengan orang tuanya soal melanjutkan sekolah: "Mereka bilang saya harus menuntaskan sekolah. Saya bilang: 'Saya tidak mau melakukannya!' Setiap hari saya bangun dan hanya ingin bermain sepakbola."

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Lennart Karl menjalani debut bersama FC Bayern pada usia 17 tahun

Karl mula-mula bermain di tim junior TuS Frammersbach dan Viktoria Aschaffenburg sebelum pindah ke Eintracht Frankfurt pada 2017, saat berusia sembilan tahun. Pada 2022, ia sempat kembali ke Aschaffenburg sebelum bergabung dengan akademi FC Bayern.

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Ia menjalani debut bersama tim utama FC Bayern pada Piala Dunia Antarklub 2025 saat berusia 17 tahun. Setahun lalu, ia meraih terobosan besar. Kini Karl menjadi bagian tetap dari FC Bayern dan tim nasional Jerman.

Pada musim dingin tahun lalu, Karl juga menunjukkan keterbukaannya yang mengejutkan saat mengunjungi klub penggemar. Saat itu, ia mengaku bermimpi pindah ke Real Madrid , yang memicu perdebatan luas di publik. Setelahnya, ia jauh lebih menahan diri dalam pernyataan-pernyataan publiknya. Namun, ia tetap kerap menjadi bahan perbincangan, antara lain karena berbagai selebrasi golnya.