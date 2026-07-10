Setahun setelah insiden perkelahian yang aneh, bek yang saat ini tidak terikat klub itu kini bisa berharap mendapatkan kontrak di Eredivisie

Masa percobaan Gabi Caschili di Telstar telah diperpanjang satu minggu lagi setelah dua minggu yang berjalan lancar, demikian dilaporkan jurnalis Niels Dijkhuizen. SC Cambuur memutuskan tahun lalu untuk tidak memperpanjang kontrak bek kanan berusia 22 tahun itu yang akan berakhir, setelah ia melayangkan pukulan keras dalam perkelahian yang terjadi pasca-pertandingan antara Surhústerfean dan WKE'16 pada bulan Juni.

Rekaman perkelahian yang terkenal itu menjadi viral tahun lalu. Caschili kemudian menjadi sorotan. Bek kelahiran Emmen itu mengenakan kaos WKE dan hadir sebagai pendukung dalam pertandingan tersebut.

Dalam rekaman RTV Drenthe terlihat bahwa Caschili menahan seorang pria, yang kemudian dipukul. Bek tersebut juga melayangkan dua pukulan keras.

Saat itu, kontrak Caschili di Cambuur sedang akan berakhir. Klub asal Leeuwarden tersebut sebenarnya masih ingin memperpanjang kontraknya sebelum insiden ini terjadi.

Bek sayap tersebut harus menunggu satu tahun untuk mendapatkan kesempatan baru di sepak bola profesional. Pada akhir Juni, ia tiba-tiba bergabung dengan Telstar.

Sabtu nanti, Caschili akan menghadapi laga uji coba penting melawan Sparta Rotterdam. Kemungkinan besar ia akan dikontrak secara permanen setelah itu. Telstar melihat mantan pemain timnas junior ini sebagai potensi penguatan di posisi gelandang bertahan.

Mantan talenta unggulan Jean-Kévin Augustin, yang masa percobaannya di Telstar banyak diberitakan, kini telah bergabung dengan Yverdon Sport FC di Swiss.