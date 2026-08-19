"Waktu saya di sini akan selalu istimewa dalam hidup saya. Sekarang saya punya kesempatan bermain di negara yang selalu saya impikan," kata Romano Schmid ketika perpisahannya dengan Werder Bremen diumumkan secara resmi. Pemain tim nasional Austria itu meninggalkan Bundesliga menuju Serie A, target impian olahraganya, Italia, akhirnya tercapai.

Di usia 26 tahun, Schmid ingin mengambil langkah berikutnya dalam kariernya. Untuk pemain dengan kategori sepertinya yang pindah ke Italia, orang mungkin akan lebih menebak transfer ke klub yang sudah sepenuhnya mapan di Serie A dengan level harga seperti Atalanta Bergamo, Fiorentina, Lazio, atau Bologna. Atau ke Como, yang setelah kenaikan pesat sudah lebih dulu menembus Liga Champions.

Namun, Schmid justru memilih Frosinone Calcio. Klub promosi yang dalam tiga musimnya sejauh ini di kasta tertinggi Italia selalu langsung terdegradasi lagi, dan dalam sepuluh tahun terakhir berkembang menjadi semacam tim yo-yo. Di lantai dua, Frosinone jauh lebih lama bertahan dibanding di lantai satu.

Romano Schmid tampaknya mendapatkan lonjakan gaji besar di Frosinone

Keputusan Schmid menukar seragam Werder dengan seragam Frosinone memang terlihat cukup mengejutkan pada pandangan pertama dan jelas bukan peningkatan secara olahraga, tetapi jika dilihat lebih dekat, keputusan itu sedikit lebih masuk akal. Sebab klub barunya dari kota kecil berpenduduk lebih dari 40.000 jiwa di tenggara Roma itu bisa dibilang baru kaya. Schmid disebut akan menerima 3,5 juta euro per tahun di Frosinone, peningkatan finansial yang jelas dibanding kontraknya di Bremen, yang kabarnya hanya memberinya sekitar 1,5 juta euro per tahun.

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Dari mana kekuatan finansial Frosinone tiba-tiba datang? Dana investasi asal Amerika Serikat, Clara Vista, yang juga sudah menjadi pemegang saham utama klub promosi Liga Primer Inggris Ipswich Town, masuk ke Frosinone pada musim panas ini.

Dengan 41,5 juta euro, Clara Vista membeli 80 persen saham klub Italia itu, sementara 20 persen lainnya tetap dipegang presiden Maurizio Stirpe. Pria 68 tahun yang lahir di Frosinone itu sudah memimpin klub kecintaannya selama 23 tahun dan ingin terus melakukannya setidaknya untuk dua tahun lagi. Stirpe sangat lekat dengan Frosinone, stadion klub itu dinamai dari ayahnya, Benito, yang pernah memimpin klub sebagai presiden pada 1960-an.

"Clara Vista memiliki likuiditas yang tidak kami miliki," kata Stirpe junior soal masuknya investor tersebut. Sebagai anak klub, ia tentu sangat berhati-hati agar Clara Vista tidak berjalan sendiri. "Kami akan bekerja bersama untuk melanjutkan jalur beberapa tahun terakhir dan memperluasnya dengan ide-ide yang dibawa dana ini. Clara Vista melengkapi keahlian kami dengan sempurna: mereka punya apa yang kami butuhkan, dan sebaliknya. Kami harus menghindari tumpang tindih operasional," ujar Stirpe.

Putra mimpi buruk Jerman bermain di Frosinone

Sudah pasti, Clara Vista membawa terutama dana segar bagi Frosinone. Dalam jangka panjang, dana itu akan dialirkan ke infrastruktur dan sektor pembinaan usia muda. Kerja pembinaan belakangan ini sudah menghasilkan buah yang sukses, dengan kiper Lorenzo Palmisani dan bek kiri Gabriele Bracaglia menjadi dua produk asli akademi yang menjadi pilar promosi musim lalu.

Talenta lini tengah berusia 20 tahun, Matteo Cichella, yang menjadi sosok tak tergantikan sepanjang musim lalu, direbut dari tetangga besar AS Roma saat masih di level U-19. Lalu ada Filippo Grosso, pemain 19 tahun yang menjalani langkah awalnya di tim utama setelah datang dari akademi Juventus pada usia 17 tahun. Ia, kebetulan, adalah putra Fabio Grosso, yang menghentikan mendadak dongeng musim panas Jerman pada semifinal 2006 dan bekerja sebagai pelatih di Frosinone dari 2021 hingga 2023.

Sebagian besar uang dari Clara Vista juga akan mengalir dalam jangka pendek dan menengah ke masa kini sepak bola klub, yakni skuad saat ini. Schmid, yang disebut memiliki biaya dasar transfer sebesar 8,5 juta euro untuk Werder (paket total termasuk bonus kabarnya bisa naik hingga 10,5 juta euro), langsung menjadi transfer termahal dalam sejarah internal klub Frosinone.

Frosinone belum pernah mengeluarkan uang sebesar itu untuk seorang pemain, dan memang orang Italia itu juga belum pernah menggelontorkan dana transfer sebanyak yang sudah mereka lakukan hingga titik ini pada musim panas ini. Selain Schmid, tiga transfer lain pada 2026 juga masuk enam besar rekrutan termahal dalam sejarah Frosinone: dua gelandang Luis Hasa (2,5 juta euro) dan Alessio Zerbin (dua juta euro), yang masing-masing datang dari Napoli, serta bek kiri Aleksa Terzic (seharga 2,5 juta euro dari RB Salzburg).

Lalu datang pula Florian Grillitsch, yang meninggalkan Braga dengan status bebas transfer, sebagai pemain tim nasional Austria lain yang sangat dikenal di Jerman berkat masa-masanya di Bundesliga bersama Hoffenheim dan Bremen. Sosok lama Hoffenheim, Kevin Akpoguma, juga sudah menandatangani kontrak dengan Frosinone, sementara Anouar El Azzouzi didatangkan dari Fortuna Düsseldorf yang terdegradasi dari divisi ketiga.

Akankah Frosinone untuk pertama kalinya bertahan lebih dari satu tahun di Serie A?

Frosinone sedang berbenah untuk menciptakan sesuatu yang baru. Setelah tiga promosi sebelumnya, mereka selalu kembali turun ke Serie B hanya setahun kemudian. Pada 2015, klub yang dulu lama bolak-balik antara divisi ketiga dan keempat itu untuk pertama kalinya berhasil menembus kasta tertinggi Italia.

Saat itu, mereka melesat langsung dari Serie C ke Serie A lewat dua promosi beruntun, tetapi sebagai tim peringkat ke-19 klasemen, mereka langsung harus pergi lagi. Hanya butuh dua tahun untuk promosi berikutnya, tetapi pada 2018/19 mereka juga tak punya peluang di divisi teratas. Pada upaya ketiga dan sejauh ini yang terakhir untuk bertahan di level teratas, hasilnya lebih tipis daripada sebelumnya: pada pekan terakhir musim 2023/24, Frosinone kalah 0-1 dari Udinese Calcio, padahal hasil 0-0 sudah cukup untuk bertahan.

Hanya setahun kemudian, pada Mei 2025, ancaman kehancuran total datang. Mereka nyaris untuk pertama kalinya sejak 2014 turun ke kasta ketiga. Sebagai tim peringkat ke-15 di divisi dua, Frosinone hanya nyaris lolos dari play-off degradasi, dan itu pun hanya karena pesaing langsung mereka, Brescia Calcio, dikurangi empat poin.

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Karena itu, sama sekali tidak terduga bahwa hanya setahun setelahnya mereka tiba-tiba finis kedua dan kembali ke Serie A. Namun pelatih Massimiliano Alvini, yang ditunjuk setelah nyaris terdegradasi pada 2025, berhasil melakukan hal tersebut.

Pria 56 tahun itu harus lama meniti jalan ke atas dalam dunia kepelatihan melalui klub-klub kecil Italia, dan kini juga dikabarkan akan tetap bertahan di bawah investor baru. Efek penting lain dari masuknya Clara Vista: inti tim promosi sejauh ini bisa dipertahankan Alvini, belum ada pemain kunci yang dilepas. Tanpa kemungkinan finansial baru ini, hal tersebut tentu akan sulit dilakukan.

Dana investor memperkuat posisi Frosinone di pasar transfer

"Sebelumnya penjualan pemain merupakan sebuah keharusan, sekarang kami tidak lagi sepenuhnya berada di bawah tekanan finansial itu," tegas presiden Stirpe. Dalam kasus pahlawan promosi Fares Ghedjemis, kredo baru Frosinone di pasar transfer bisa terlihat jelas. Pemain Aljazair berusia 23 tahun itu, yang didatangkan pada 2024 hanya dengan 300.000 euro dari divisi ketiga Prancis, menjadi permata lini serang Frosinone musim lalu dengan 15 gol dan tiga assist.

Ghedjemis berhasil masuk ke skuad Piala Dunia Aljazair dan diminati sejumlah klub ternama. Jika sebelumnya Frosinone mungkin sudah lama melepasnya, tawaran tujuh juta euro yang kabarnya terakhir diajukan AS Monaco dianggap jauh terlalu rendah oleh klub Italia itu.

Celtic dan Rangers, dua raksasa Skotlandia itu, kini kabarnya sedang serius memburu Ghedjemis, tetapi upaya mereka bisa saja berakhir sia-sia. Sebab Frosinone, tempat sang winger kanan masih terikat kontrak hingga 2028, kabarnya tidak mau melepasnya di bawah 21 juta euro. Dengan dukungan dana investor, sikap keras semacam ini tentu jauh lebih mudah dipertahankan.

Dan demikianlah Frosinone mulai berupaya untuk sementara tidak lagi menaiki lift ke bawah. Target jauhnya bisa jadi adalah suatu saat nanti tak lagi mengejutkan ketika pemain sekelas Schmid memutuskan memilih Frosinone.