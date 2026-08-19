"Waktu saya di sini akan selalu istimewa dalam hidup saya. Sekarang saya punya kesempatan bermain di negara yang selalu saya impikan", kata Romano Schmid, ketika kepergiannya dari Werder Bremen diumumkan secara resmi. Pemain tim nasional Austria itu meninggalkan Bundesliga menuju Serie A, target impian olahraganya di Italia pun tercapai.

Di usia 26 tahun, Schmid ingin mengambil langkah berikutnya dalam kariernya. Untuk pemain dengan kategori seperti dirinya yang pindah ke Italia, orang mungkin lebih akan menebak transfer ke klub yang sudah sepenuhnya mapan di Serie A dalam kisaran Atalanta Bergamo, Fiorentina, Lazio, atau Bologna. Atau ke Como yang setelah kenaikan pesat kini sudah tampil di Liga Champions.

Tetapi Schmid justru memilih Frosinone Calcio. Sebuah tim promosi yang dalam tiga musimnya sejauh ini di kasta tertinggi Italia selalu langsung terdegradasi lagi, dan dalam sepuluh tahun terakhir berkembang menjadi semacam tim yo-yo. Di lantai dua, Frosinone jauh lebih lama bertahan daripada di lantai satu.

Romano Schmid tampaknya mendapat lonjakan gaji besar di Frosinone

Jika keputusan Schmid menukar seragam Werder dengan milik Frosinone pada pandangan pertama terlihat cukup mengejutkan dan terutama bukan peningkatan secara olahraga, keputusan itu sedikit lebih masuk akal jika dilihat lebih dekat. Sebab klub barunya dari kota kecil berpenduduk lebih dari 40.000 orang di tenggara Roma itu bisa dibilang baru kaya. Di Frosinone, Schmid kabarnya akan menerima 3,5 juta euro per tahun pada masa mendatang - sebuah peningkatan finansial yang jelas dibanding kontraknya di Bremen, yang tampaknya hanya memberinya sekitar 1,5 juta euro per tahun.

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Dari mana kekuatan finansial Frosinone tiba-tiba datang? Dana investasi asal Amerika Serikat, Clara Vista, yang juga sudah menjadi pemegang saham mayoritas di tim promosi Premier League Inggris Ipswich Town, masuk ke Frosinone pada musim panas ini.

Dengan 41,5 juta euro, Clara Vista membeli 80 persen saham klub Italia tersebut, sementara 20 persen sisanya tetap dipegang presiden Maurizio Stirpe. Pria 68 tahun yang lahir di Frosinone itu sudah memimpin klub kecintaannya selama 23 tahun dan ingin terus melakukannya setidaknya dua tahun lagi. Stirpe punya ikatan yang sangat kuat dengan Frosinone, stadion klub itu dinamai menurut ayahnya, Benito, yang memimpin klub sebagai presiden pada 1960-an.

"Clara Vista memiliki likuiditas yang sebelumnya tidak kami miliki," kata Stirpe junior mengenai masuknya investor tersebut. Sebagai anak klub, tentu saja ia sangat berhati-hati agar Clara Vista tidak berjalan sendiri. "Kami akan bekerja bersama untuk melanjutkan jalan dalam beberapa tahun terakhir dan memperluasnya melalui ide-ide yang dibawa dana tersebut. Clara Vista melengkapi keahlian kami dengan sempurna: mereka punya yang kami butuhkan - dan sebaliknya. Kami harus menghindari tumpang tindih operasional," ujar Stirpe.

Putra dari mimpi buruk Jerman bermain di Frosinone

Clara Vista tentu saja terutama membawa uang segar ke Frosinone. Dalam jangka panjang, dana itu di satu sisi akan dialirkan ke infrastruktur dan sektor pembinaan usia muda. Kerja pembinaan belakangan ini sudah membuahkan hasil yang sukses, dengan kiper Lorenzo Palmisani dan bek kiri Gabriele Bracaglia menjadi dua produk asli klub yang merupakan pilar promosi musim lalu.

Talenta lini tengah berusia 20 tahun, Matteo Cichella, yang menjadi tak tergantikan sepanjang musim lalu, direbut dari tetangga besar mereka AS Roma saat masih di tim U-19. Dan bersama Filippo Grosso, seorang pemain 19 tahun mengambil langkah pertamanya di tim utama, setelah datang pada usia 17 tahun dari akademi Juventus. Omong-omong, ia adalah putra Fabio Grosso, yang pada 2006 menghentikan mendadak dongeng musim panas Jerman di semifinal dan bekerja sebagai pelatih di Frosinone dari 2021 hingga 2023.

Sebagian besar uang Clara Vista dalam jangka pendek dan menengah disebut akan dialirkan ke kebutuhan sepakbola saat ini, yakni skuad yang ada. Schmid, yang kabarnya membuat Werder menerima biaya dasar 8,5 juta euro (paket total termasuk bonus tampaknya bisa naik hingga 10,5 juta euro), langsung menjadi transfer rekor internal klub Frosinone.

Belum pernah mereka mengeluarkan uang sebanyak itu untuk seorang pemain, dan pada dasarnya tim Italia itu juga belum pernah menggelontorkan dana transfer sebanyak ini pada titik waktu sekarang di musim panas ini. Bersama dua gelandang Luis Hasa (2,5 juta euro) dan Alessio Zerbin (dua juta euro), yang masing-masing datang dari Napoli, serta bek kiri Aleksa Terzic (seharga 2,5 juta euro dari RB Salzburg), tiga transfer lain dari 2026 selain Schmid masuk ke enam besar perekrutan termahal dalam sejarah Frosinone.

Selain itu, ada Florian Grillitsch, yang meninggalkan Braga dengan status bebas transfer, seorang pemain tim nasional Austria lain yang sangat dikenal di Jerman dari masa-masa Bundesliga bersama Hoffenheim dan Bremen. Kevin Akpoguma, ikon Hoffenheim, juga telah menandatangani kontrak di Frosinone, sementara Anouar El Azzouzi didatangkan dari tim yang terdegradasi dari kasta ketiga, Fortuna Düsseldorf.

Akankah Frosinone untuk pertama kalinya bertahan lebih dari satu tahun di Serie A?

Frosinone sedang berbenah untuk menciptakan sesuatu yang baru. Setelah tiga promosi sebelumnya, mereka selalu kembali turun ke Serie B hanya setahun kemudian. Pada 2015, klub yang dulu lama bolak-balik antara divisi ketiga dan keempat itu untuk pertama kalinya berhasil menembus kasta tertinggi Italia.

Saat itu mereka melesat langsung dari Serie C ke Serie A lewat dua promosi beruntun, tetapi sebagai tim peringkat ke-19 klasemen mereka harus langsung meninggalkan kasta teratas. Kenaikan berikutnya hanya memerlukan waktu dua tahun, tetapi pada 2018/19 mereka juga tidak punya peluang di divisi satu. Pada upaya ketiga dan terakhir sejauh ini untuk bertahan di kasta tertinggi, hasilnya kemudian nyaris lebih dekat daripada sebelumnya: pada pekan terakhir musim 2023/24, Frosinone kalah 0-1 dari Udinese Calcio, padahal hasil 0-0 sudah cukup untuk bertahan.

Hanya setahun kemudian, pada Mei 2025, mereka bahkan terancam jatuh total. Frosinone nyaris untuk pertama kalinya sejak 2014 bermain di kasta ketiga. Sebagai tim peringkat ke-15 di divisi dua, Frosinone hanya lolos tipis dari play-off degradasi - dan itu pun hanya karena empat poin dipotong dari Brescia Calcio, salah satu rival langsung mereka.

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Karena itu, sama sekali tidak terduga bahwa hanya setahun kemudian mereka tiba-tiba finis kedua dan kembali ke Serie A. Namun pelatih Massimiliano Alvini, yang ditunjuk setelah nyaris terdegradasi pada 2025, berhasil melakukan keajaiban itu.

Pria 56 tahun itu harus lama menapaki karier kepelatihan melalui klub-klub kecil Italia untuk naik ke atas, dan kini ia juga disebut akan tetap bertahan di bawah investor baru. Dampak penting lain dari masuknya Clara Vista: Alvini sejauh ini bisa mempertahankan inti tim promosi, belum ada pemain kunci yang dilepas. Tanpa kemungkinan finansial baru itu, hal tersebut akan sulit terwujud.

Dana investor memperkuat posisi Frosinone di pasar transfer

"Sebelumnya penjualan pemain adalah sebuah keharusan, sekarang kami tidak lagi sepenuhnya berada di bawah tekanan finansial itu," tegas Presiden Stirpe. Dalam kasus pahlawan promosi Fares Ghedjemis, credo baru Frosinone di pasar transfer dapat terlihat jelas. Pemain Aljazair berusia 23 tahun itu, yang didatangkan pada 2024 hanya dengan 300.000 euro dari divisi ketiga Prancis, menjadi andalan utama Frosinone di lini serang musim lalu dengan 15 gol dan tiga assist.

Ghedjemis masuk ke skuad Piala Dunia Aljazair dan diminati beberapa klub ternama. Jika sebelumnya Frosinone mungkin sudah lama melepasnya, tujuh juta euro yang kabarnya terakhir ditawarkan AS Monaco dianggap jauh terlalu rendah oleh klub Italia itu.

Celtic dan Rangers, dua raksasa Skotlandia itu, kini tampaknya sama-sama serius memburu Ghedjemis, tetapi upaya mereka bisa saja berujung gagal. Sebab Frosinone, tempat sang winger kanan masih terikat kontrak hingga 2028, kabarnya tidak mau melepasnya di bawah 21 juta euro. Dengan sokongan dana investor, sikap keras seperti ini tentu jauh lebih mudah dipertahankan.

Dan begitulah Frosinone kini berupaya untuk sementara waktu tidak lagi menaiki lift ke bawah. Target jauhnya bisa jadi adalah suatu saat nanti tidak lagi menjadi kejutan jika pemain sekelas Schmid memilih Frosinone.