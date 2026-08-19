"Waktu saya di sini akan selalu spesial dalam hidup saya. Sekarang saya punya kesempatan bermain di negara yang selalu saya impikan," kata Romano Schmid, saat perpisahannya dengan Werder Bremen diumumkan secara resmi. Pemain timnas Austria itu meninggalkan Bundesliga menuju Serie A, target impian olahraganya, Italia, kini tercapai.

Di usia 26 tahun, Schmid ingin mengambil langkah berikutnya dalam kariernya. Untuk pemain dengan kategori seperti dirinya yang pindah ke Italia, banyak yang mungkin akan menebak transfer ke klub yang sudah sepenuhnya mapan di Serie A dengan level harga seperti Atalanta Bergamo, Fiorentina, Lazio, atau Bologna. Atau ke Como, yang setelah menanjak pesat sudah sampai di Liga Champions.

Namun, Schmid justru memilih bergabung dengan Frosinone Calcio. Sebuah tim promosi yang dalam tiga musimnya sejauh ini di kasta tertinggi Italia selalu langsung terdegradasi lagi, dan dalam sepuluh tahun terakhir berkembang menjadi semacam tim yoyo. Frosinone jauh lebih lama bertahan di lantai dua ketimbang di lantai satu.

Romano Schmid tampaknya mendapat lonjakan gaji besar di Frosinone

Jika keputusan Schmid menukar seragam Werder dengan milik Frosinone pada pandangan pertama terlihat cukup mengejutkan dan jelas bukan peningkatan secara olahraga, pilihan itu menjadi sedikit lebih masuk akal saat dicermati lebih dekat. Sebab, klub barunya dari kota kecil berpenduduk lebih dari 40.000 jiwa di tenggara Roma itu bisa dibilang baru kaya. Di Frosinone, Schmid kabarnya akan menerima 3,5 juta euro per tahun di masa depan - peningkatan finansial yang signifikan dibanding kontraknya di Bremen, yang kemungkinan hanya memberinya sekitar 1,5 juta euro per tahun.

Getty Images

Dari mana kekuatan finansial Frosinone tiba-tiba datang? Dana investasi asal Amerika Serikat, Clara Vista, yang juga sudah menjadi pemegang saham utama di tim promosi Liga Primer Inggris Ipswich Town, masuk ke Frosinone pada musim panas ini.

Dengan 41,5 juta euro, Clara Vista membeli 80 persen saham klub Italia tersebut, sementara 20 persen sisanya tetap dimiliki presiden Maurizio Stirpe. Pria 68 tahun yang lahir di Frosinone itu sudah memimpin klub kecintaannya selama 23 tahun dan ingin terus melakukannya setidaknya dua tahun lagi. Stirpe sangat berakar di Frosinone, stadion klub itu dinamai sesuai nama ayahnya, Benito, yang pernah memimpin klub sebagai presiden pada 1960-an.

"Clara Vista memiliki likuiditas yang sebelumnya tidak kami miliki," kata Stirpe junior soal masuknya investor tersebut. Sebagai anak klub, tentu ia sangat memperhatikan agar Clara Vista tidak berjalan sendiri. "Kami akan bekerja bersama untuk melanjutkan jalur beberapa tahun terakhir dan memperluasnya lewat ide-ide yang dibawa dana ini. Clara Vista melengkapi keahlian kami dengan sempurna: mereka punya apa yang kami butuhkan - dan sebaliknya. Tumpang tindih operasional harus kami hindari," ujar Stirpe.

Putra dari mimpi buruk Jerman bermain di Frosinone

Clara Vista tentu saja membawa uang segar bagi Frosinone. Dalam jangka panjang, dana itu akan dialirkan ke infrastruktur dan sektor pembinaan usia muda. Kerja pembinaan belakangan ini sudah menghasilkan buah yang sukses, dengan kiper Lorenzo Palmisani dan bek kiri Gabriele Bracaglia menjadi dua produk asli klub yang menjadi pilar promosi musim lalu.

Talenta lini tengah berusia 20 tahun Matteo Cichella, yang menjadi sosok tak tergantikan sepanjang musim lalu, direbut dari tetangga besar mereka AS Roma saat masih di tim U-19. Lalu ada Filippo Grosso, pemain 19 tahun yang menapaki langkah pertamanya di tim utama setelah datang dari akademi Juventus saat berusia 17 tahun. Ia, omong-omong, adalah putra Fabio Grosso, yang menghentikan secara tiba-tiba dongeng musim panas Jerman pada semifinal 2006 dan bekerja sebagai pelatih di Frosinone dari 2021 hingga 2023.

Sebagian besar dana Clara Vista juga akan dialirkan dalam jangka pendek dan menengah ke kebutuhan sepak bola saat ini, yakni skuad yang ada. Schmid, yang kabarnya membuat Werder menerima biaya dasar transfer 8,5 juta euro (paket keseluruhan termasuk bonus disebut bisa naik hingga 10,5 juta euro), langsung menjadi transfer rekor internal klub Frosinone.

Frosinone belum pernah mengeluarkan uang lebih banyak untuk seorang pemain, dan memang orang-orang Italia itu juga belum pernah menggelontorkan dana transfer sebesar ini pada titik waktu sekarang di musim panas ini. Selain Schmid, tiga transfer lain dari 2026 juga langsung masuk enam besar rekrutan termahal dalam sejarah Frosinone: dua gelandang Luis Hasa (2,5 juta euro) dan Alessio Zerbin (dua juta euro), yang masing-masing datang dari Napoli, serta bek kiri Aleksa Terzic (seharga 2,5 juta euro dari RB Salzburg).

Selain itu, Florian Grillitsch, yang meninggalkan Braga secara gratis, datang sebagai pemain timnas Austria lain yang sangat dikenal di Jerman berkat masa-masanya di Bundesliga bersama Hoffenheim dan Bremen. Kevin Akpoguma, sosok lama Hoffenheim, juga sudah menandatangani kontrak di Frosinone, sementara Anouar El Azzouzi didatangkan dari Fortuna Düsseldorf yang terdegradasi dari divisi tiga.

Akankah Frosinone untuk pertama kalinya bertahan lebih dari satu tahun di Serie A?

Frosinone berbenah untuk menciptakan sesuatu yang baru. Setelah tiga promosi sebelumnya, mereka selalu kembali turun ke Serie B hanya setahun kemudian. Pada 2015, klub yang dulu lama berkutat antara divisi ketiga dan keempat itu untuk pertama kalinya berhasil melompat ke kasta tertinggi Italia.

Saat itu, lewat laju langsung setelah dua promosi beruntun dari Serie C ke Serie A, mereka harus langsung angkat kaki lagi sebagai tim peringkat ke-19. Untuk promosi berikutnya hanya butuh dua tahun, tetapi pada 2018/19 mereka juga tak punya peluang di divisi satu. Pada percobaan ketiga dan sejauh ini yang terakhir untuk pertama kalinya bertahan di kasta tertinggi, hasilnya lebih tipis daripada sebelumnya: pada pekan terakhir musim 2023/24, Frosinone kalah 0-1 dari Udinese Calcio, padahal hasil 0-0 sudah cukup untuk bertahan.

Hanya setahun kemudian, pada Mei 2025, ancaman kejatuhan total pun muncul. Mereka nyaris untuk pertama kalinya sejak 2014 bermain di divisi tiga lagi. Sebagai tim peringkat ke-15 di divisi dua, Frosinone hanya tipis sekali lolos dari playoff degradasi - dan itu pun hanya karena pesaing langsung mereka, Brescia Calcio, dikurangi empat poin.

Getty Images

Bahwa hanya setahun setelah itu mereka tiba-tiba finis kedua dan kembali ke Serie A jelas sama sekali tidak terduga. Namun, pelatih Massimiliano Alvini, yang ditunjuk setelah nyaris terdegradasi pada 2025, berhasil melakukan keajaiban itu.

Pria 56 tahun itu lama harus merintis jalan naik di dunia kepelatihan lewat klub-klub kecil Italia dan kini juga disebut akan tetap bertahan di bawah investor baru. Efek penting lain dari masuknya Clara Vista: inti tim promosi sejauh ini bisa dipertahankan Alvini, belum ada pemain kunci yang dilepas. Tanpa kemungkinan finansial baru itu, hal tersebut akan sulit dilakukan.

Dana investor memperkuat posisi Frosinone di pasar transfer

"Sebelumnya penjualan pemain adalah sebuah kebutuhan, sekarang kami tak lagi sepenuhnya berada di bawah tekanan finansial itu," tegas Presiden Stirpe. Dalam kasus pahlawan promosi Fares Ghedjemis, kredo baru Frosinone di pasar transfer bisa terlihat jelas. Penyerang Aljazair berusia 23 tahun itu, yang didatangkan pada 2024 hanya dengan 300.000 euro dari divisi tiga Prancis, menjadi permata lini serang Frosinone musim lalu dengan 15 gol dan tiga assist.

Ghedjemis masuk ke skuad Piala Dunia Aljazair dan diminati sejumlah klub ternama. Jika dulu Frosinone mungkin sudah lama melepasnya, tawaran tujuh juta euro yang kabarnya baru-baru ini diajukan AS Monaco dinilai jauh terlalu kecil oleh klub Italia tersebut.

Dua raksasa Skotlandia, Celtic dan Rangers, kini kabarnya juga serius memperebutkan Ghedjemis, tetapi upaya mereka bisa saja berujung gagal. Sebab, Frosinone, tempat sang winger kanan masih terikat kontrak hingga 2028, disebut tidak ingin melepasnya dengan harga di bawah 21 juta euro. Dengan sokongan dana investor, sikap keras seperti ini tentu jauh lebih mudah dipertahankan.

Dan demikianlah Frosinone berupaya untuk sementara waktu tidak lagi menaiki lift ke bawah. Target jauhnya bisa jadi adalah saat nanti keputusan pemain sekelas Schmid memilih Frosinone tak lagi dianggap mengejutkan.