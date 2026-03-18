"Setahun dilarang bermain sepak bola karena pernah menjatuhkan seorang anak laki-laki saat latihan": Bintang Eintracht Frankfurt membagikan kisah unik

Lisanne Gräwe termasuk dalam generasi baru pesepakbola wanita Jerman yang ingin mencuri perhatian saat mengenakan seragam berlogo elang di Piala Dunia 2027.

Sejak 2023, gelandang berusia 23 tahun ini terikat kontrak dengan Eintracht Frankfurt dan ia yakin dirinya serta rekan-rekan setimnya mampu meraih gelar juara musim ini – idealnya UEFA Women’s EuroCup musim ini – pekan depan, pertandingan leg pertama semifinal melawan tim papan atas Swedia, BK Häcken, akan digelar: “Saya berharap – secara umum untuk Eintracht dan juga secara pribadi, bahwa kami bisa membawa pulang gelar juara!” kata Gräwe kepada pembawa acara Rena Schwabl dalam episode terbaru program “lupfen & labern” dari MagentaSport.

Dalam format wawancaranya, Schwabl bertemu dengan para pemain sepak bola wanita dan menemani mereka ke tempat-tempat istimewa di luar lapangan sepak bola.

Debut di Bundesliga pada usia 17

Gräwe menceritakan kepada Schwabl bahwa saat kecil ia bermimpi menjadi “putri atau dokter hewan” dan bahwa ia memiliki kamar bertema Putri Lillifee di rumah. Ia mulai bermain sepak bola sejak usia lima atau enam tahun, namun sempat berhenti selama setahun karena alasan yang unik. “Aku juga pernah istirahat main sepak bola selama setahun, karena aku—aku merasa sangat tidak nyaman—pernah melakukan pelanggaran terhadap rekan setimku saat latihan. Dan aku merasa itu sangat buruk, sebagai seorang gadis melakukan pelanggaran terhadap seorang laki-laki. […] Lalu aku istirahat selama setahun dan kemudian kakakku mengajakku kembali ke latihan,” katanya.

Pada usia 17 tahun, ia akhirnya melakukan debutnya di Bundesliga Wanita bersama VfL Wolfsburg — bersama idola kesayangannya, Alexandra Popp. Pada pertandingan perpisahan Popp dari tim nasional, Gräwe kemudian melakukan debutnya untuk tim nasional Jerman. “Itu adalah impian setiap pemain wanita!” katanya.

