Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Borussia Dortmund v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Sesuatu yang ajaib bagi kami!” Jobe Bellingham ungkap kekuatan rahasia di balik laju gemilang Borussia Dortmund di Liga Champions

Ikuti GOAL di Google

Jobe Bellingham memuji pengaruh Tembok Kuning setelah Borussia Dortmund meraih kemenangan 2-1 atas Real Betis di Liga Champions UEFA. Gol Fabio Silva dan Konstantinos Karetsas mengantar BVB meraih kemenangan ketiganya di fase liga.

Iklan

Dortmund Ungguli Betis dalam Duel Sengit di Eropa

Borussia Dortmund meraih kemenangan ketiga di fase liga Liga Champions UEFA setelah mengalahkan Real Betis 2-1 dalam pertandingan sengit di Signal Iduna Park. Tim asuhan Niko Kovac memecah kebuntuan pada awal babak kedua melalui Fabio Silva sebelum Aitor Ruibal menyamakan kedudukan bagi tim tamu.

Namun, pemain pengganti berusia 17 tahun, Konstantinos Karetsas, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-72 untuk memastikan Dortmund meraih tiga poin.

Kemenangan itu harus dibayar mahal oleh BVB setelah penyerang Serhou Guirassy terpaksa ditarik keluar akibat cedera kaki sebelum pertandingan berjalan setengah jam.

Bellingham Puji Pengaruh Magis Tembok Kuning

Berbicara di zona campuran setelah pertandingan, Jobe Bellingham menyoroti kebangkitan timnya pada babak kedua dan memuji para pendukung tuan rumah yang membantu BVB meraih kemenangan. “Pertandingan ini sulit sejak awal. Kami tahu betapa bagusnya mereka, jadi kami menyadari ancaman yang mereka berikan, dan mereka sangat bagus dalam penguasaan bola,” jelas Bellingham.

Iklan
Iklan

“Mereka memiliki sejumlah pemain dengan kemampuan teknik yang sangat baik. Kami mampu mengimbangi mereka, dan pada babak kedua kami terus bermain semakin baik.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
BVB

BVB

Bundesliga

07 Nov 2026

ELV

ELV

ELC

ELC

LaLiga

08 Nov 2026

BET

BET

“Rasanya kami membuat mereka tak berkutik berkat dukungan penonton. Menyerang ke arah Tembok Kuning adalah pengalaman magis bagi kami di Liga Champions,” tambah pemain asal Inggris itu.

Veerman Juga Puji Atmosfer Signal Iduna Park

Gelandang Joey Veerman juga menyoroti peran penting 81.365 penonton yang memenuhi stadion dalam membantu Dortmund melewati pertandingan sulit melawan tim asal Spanyol tersebut. “Saya sangat senang. Kami mengendalikan pertandingan selama 70 menit. Ini kemenangan yang pantas dan langkah besar bagi kami,” kata Veerman.

Iklan

“Saya sudah tiga bulan berada di Dortmund. Atmosfer hari ini sekali lagi sungguh luar biasa,” tambah sang gelandang.

Komentar mereka menegaskan betapa sulitnya bagi tim tamu bermain di Signal Iduna Park, sementara tim asuhan Kovac terus membangun momentum di Eropa.

Iklan

Dortmund Pertahankan Posisi Kuat di Liga Champions

Hasil ini membuat Borussia Dortmund tetap berada di jalur yang tepat pada fase liga Liga Champions, sembari terus menunjukkan ketajaman dalam penyelesaian akhir.

Kovac kini akan menunggu kabar terbaru dari tim medis mengenai cedera kaki Guirassy menjelang pertandingan berikutnya di kompetisi domestik dan Eropa.

Iklan

Dortmund akan berupaya melanjutkan momentum ini dan memanfaatkan rekor kandang mereka yang kuat pada pertandingan berikutnya di Eropa.

Ditulis olehAlvino Hanafi

News Writer

Seorang jurnalis olahraga dengan pengalaman hampir satu dekade, memulai perjalanan profesionalnya di Tabloid BOLA yang legendaris di Indonesia dari tahun 2017 hingga edisi cetak terakhirnya pada Desember 2018. Setelah itu, ia bergabung dengan GOAL, berkontribusi sebagai penulis lepas untuk FIFA, serta bekerja di departemen media Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Bersamaan dengan karier jurnalistiknya, ia juga aktif sebagai komentator play-by-play siaran langsung sepak bola Indonesia sejak tahun 2017. Meraih gelar sarjana Sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Lihat Profil Penulis