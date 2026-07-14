Sesuai keinginan Mourinho... Real Madrid secara resmi menyelesaikan transfer dari Benfica

Pelatih asal Portugal, José Mourinho, berhasil memperkuat tim kepelatihannya di Real Madrid dengan merekrut spesialis fisiologi, Sandro Carreco, yang datang dari klub Portugal Benfica, tempat ia mengabdi selama 13 tahun berturut-turut sejak bergabung pada tahun 2013.

Surat kabar Portugal "A Bola" melaporkan bahwa tawaran dari Real Madrid datang baru-baru ini, setelah Mourinho dan pelatih kebugaran Antonio Dias mengidentifikasi kebutuhan spesifik dalam skuad Los Blancos, di mana kehadiran seorang ahli fisiologi yang terpercaya menjadi prioritas utama, yang kemudian memicu pembicaraan dengan Benfica hingga akhirnya kesepakatan tersebut tercapai.

Real Madrid secara resmi memperkenalkan Carico sebagai spesialis “ilmu olahraga”, sehingga ia menjadi bagian tak terpisahkan dari staf teknis yang juga mencakup João Tralha, serta asistennya Pedro Machado dan Khedira, selain Nuno Santos sebagai pelatih kiper, serta António Dias dan asistennya António Bentos di bidang persiapan fisik, dan Roberto Merella sebagai kepala analis.

Ilmu olahraga merupakan bidang multidisiplin yang mempelajari bagaimana tubuh manusia merespons dan beradaptasi terhadap latihan fisik, dengan tujuan meningkatkan performa olahraga, mencegah cedera, dan meningkatkan kesehatan secara umum melalui analisis ilmiah yang cermat.

Penandatanganan kontrak ini mencerminkan komitmen Mourinho untuk membangun tim teknis yang terintegrasi, yang memadukan pengalaman dan keahlian ilmiah, sebagai bagian dari proyek ambisiusnya untuk mengembalikan Real Madrid ke puncak sepak bola Eropa setelah musim yang mengecewakan.