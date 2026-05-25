Sesi latihan pertama tim nasional Belanda telah usai: para pemain internasional ini turut hadir

KNVB telah membagikan foto-foto dari dimulainya persiapan tidak resmi tim nasional Belanda menuju Piala Dunia. Selain staf teknis, Mark Flekken, Noa Lang, Kees Smit, Guus Til, Quinten Timber, dan Luciano Valente juga terlihat berada di lapangan pada hari Senin.

Asosiasi Sepak Bola Belanda juga memberikan penjelasan singkat. “Menjelang dimulainya persiapan resmi untuk Piala Dunia (Sabtu, 30 Mei mendatang), sesi latihan pertama dari tiga sesi berlangsung pada hari Senin.”

“Sesi-sesi ini ditujukan bagi para pemain (calon) peserta Piala Dunia yang berasal dari kompetisi Belanda, Prancis, Turki, dan Jerman, yang kewajiban klubnya telah berakhir pada akhir pekan tanggal 17 dan 18 Mei.”

“Kelompok ini sangat kecil sehingga tidak diadakan pemusatan latihan resmi. Ini berupa tiga sesi latihan terpisah (tertutup) pada Senin 25, Selasa 26, dan Rabu 27 Mei,” demikian tertulis dalam siaran pers.

Pada hari Rabu, Koeman akan mengumumkan skuad Piala Dunia melalui siaran pers. Kemudian pada hari yang sama, ia akan memberikan penjelasan melalui konferensi pers.

Awalnya, Koeman berencana mengumumkan skuad definitif pada hari Senin, tetapi awal bulan ini diputuskan untuk menunda pengumuman tersebut selama dua hari guna mengevaluasi kondisi kebugaran beberapa pemain internasional dengan lebih baik.

Terutama bagi Memphis Depay dan Justin Kluivert, ini akan menjadi perlombaan melawan waktu. Penyerang Chelsea Emegha, yang telah berjuang melawan cedera sepanjang musim di Strasbourg, tidak masuk dalam daftar dan tampaknya menjadi pemain pertama yang tersingkir.