Menurut laporan Bild , RB Leipzig secara mendadak ikut masuk dalam perburuan penyerang 21 tahun itu, tetapi pendekatan mereka tidak membuahkan hasil. Leipzig sejatinya ingin memperkuat lini serang dengan Fisnik Asllani dari TSG Hoffenheim. Kedua klub sudah menyepakati biaya transfer senilai 25 juta euro, tetapi pada Jumat Asllani gagal lolos tes medis.

Namun, pada saat itu transfer Pejcinovic dari Wolfsburg ke Stuttgart sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Direktur pelaksana Wolfsburg, Dieter Hecking, mengonfirmasi pada Sabtu di sela-sela hasil imbang 0-0 pada pekan pembuka 2. Bundesliga melawan 1. FC Kaiserslautern: "Kami sudah sepakat dengan sebuah klub."

Menurut Bild , Pejcinovic pindah ke Stuttgart dengan nilai 25 juta euro, tanpa bonus tambahan yang disepakati. Pejcinovic disebut akan menerima 2,5 juta euro per tahun di sana. Kontraknya berlaku hingga 2031 dan tidak memuat klausul pelepasan. Pejcinovic juga dikabarkan sudah terbang ke Stuttgart pada Minggu, dengan tes medis dijadwalkan berlangsung pada Senin. Selain Leipzig, FC Porto juga berupaya merekrutnya, tetapi gagal.

Pejcinovic jadi salah satu sedikit titik terang Wolfsburg

Pejcinovic menjadi salah satu dari sedikit titik terang pada musim lalu, yang berakhir dengan degradasi pertama Wolfsburg ke 2. Bundesliga. Ia mencetak 12 gol dalam 34 pertandingan di semua kompetisi. Kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga 2029.

Pemain kelahiran München itu bergabung dengan VfL pada musim panas 2022 dari FC Augsburg dengan nilai yang relatif kecil, yakni 1,25 juta euro. Setelah sempat dipinjamkan ke Fortuna Düsseldorf, yang saat itu masih bermain di divisi dua, Pejcinovic akhirnya tampil menonjol pada musim lalu.