"Kami sudah memberikan segalanya sejak awal. Saat melawan Stuttgart sering kali seperti ini, mereka sedikit menurun di pertengahan babak kedua dan tidak lagi punya banyak tenaga. Hari ini juga begitu lagi. Dan kami terus melaju, tidak berhenti, dan selalu mencetak gol kami," kata Pavlovic sesaat setelah peluit akhir kepada Sky.

Setelah seperempat jam awal yang sangat berani dari VfB Bayern mengambil alih kendali dan unggul pada menit ke-21 melalui Dayot Upamecano. Pada awal babak kedua, Stuttgart secara mengejutkan bisa menyamakan kedudukan lewat Josha Vagnoman (52), tetapi sang juara langsung membalas dan cepat memimpin 3-1 setelah gol Michael Olise (55) serta gol bunuh diri Vagnoman (58). Di fase akhir laga, Pavlovic (82) dan Luis Diaz (90+2) kemudian menambah skor menjadi 5-1 sebagai hasil akhir.

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Kapten baru Stuttgart, Deniz Undav, sementara itu menilai dengan gamblang: "Kalau Fabi (Bredlow, kiper VfB, cat. red.) hari ini tidak menjalani hari yang begitu luar biasa, Anda bisa kebobolan delapan atau sembilan gol di sini. Mereka juga menuntaskan peluang-peluang mereka sampai akhir, sementara kami punya empat atau lima situasi yang seharusnya bisa menghasilkan peluang, tetapi di situ kami mengambil keputusan yang salah," ujar Undav. Dua pertandingan melawan Bayern adalah "laga bonus di musim ini. Sayangnya hasilnya jadi sejelas ini," sesal striker tim nasional Jerman itu.

Situasi ganjil bagi VfB Stuttgart saat jeda babak pertama

Sementara itu, situasi ganjil terjadi bagi Stuttgart saat jeda babak pertama, karena tampaknya akibat pemadaman listrik "lampunya padam", seperti dikonfirmasi pelatih VfB Sebastian Hoeneß setelah pertandingan kepada Sky .

"Lampunya memang mati, tetapi masih cukup terang, kami masih bisa saling melihat, kami tidak tersandung. Jadi semuanya baik-baik saja," kata Hoeneß, yang dari sisi olahraga menegaskan: "Kami harus berkembang, tidak perlu diragukan. Bayern akan masih mengalahkan banyak tim lain di sini, mungkin bahkan dengan skor yang lebih besar daripada kami, tetapi bagaimanapun juga kami harus punya tuntutan untuk bermain lebih baik."