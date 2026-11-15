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Serie D, suporter meninggal dunia di stadion Cammarata saat laga Kamarat-Akragas: pertandingan dihentikan

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Tragedi terjadi di Stadion Salaci, Cammarata, di wilayah Agrigento. Seorang suporter meninggal dunia akibat gangguan kesehatan mendadak saat menyaksikan pertandingan Serie D antara Kamarat dan Akragas, sekitar 20 menit sebelum laga berakhir. Ia bernama Domenico Sciacchitano dan besok seharusnya berulang tahun ke-63.

Helikopter medis mendarat langsung di lapangan. Petugas medis berupaya cukup lama untuk menyadarkannya, tetapi nyawanya tidak tertolong. Wasit menghentikan pertandingan. Sisa waktu pertandingan akan dimainkan pada tanggal yang belum ditentukan. Kedua klub menyampaikan belasungkawa dan dukungan kepada keluarga.