Serie C, Ronaldinho ke Ravenna: menurut bandar ini bukan sekadar pemasaran, Over 4,5 gol dalam semusim dipatok 1,90

Kamu menyebut Ronaldinho dan kamu menyebut sihir sepak bola melalui teknik, ketakterdugaan, dan hiburan. Sebuah pertunjukan yang selama bertahun-tahun memukau Eropa dan dunia, termasuk Italia dengan jersey Milan, dan kini siap kembali tepat ke Italia, di Serie C bersama Ravenna, untuk satu babak terakhir dari karier yang luar biasa. Bagi para bandar taruhan, ini bukan sekadar operasi pencitraan: hipotesis bahwa pemain Brasil itu mencetak lebih dari lima gol dalam semusim (Over 4,5) memang dipasang pada 1,90 di Goldbet dan Planetwin365. “Gaucho” sedang menuntaskan persiapan fisiknya, dengan bidikan debut di depan publik barunya dalam derby Romagna melawan Forlì, pada 15 November mendatang. Untuk membuktikan bahwa dirinya bukan hanya langkah pemasaran dan untuk mengangkat Ravenna dalam proyek pertumbuhan yang ambisius serta menargetkan, kenapa tidak, mencapai Serie A untuk pertama kalinya. Sebuah hipotesis yang, sebelum 2028, dibayar 30,00.