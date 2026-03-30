Serie C, protes Trapani ditolak: pengurangan 5 poin di klasemen tetap berlaku

Mahkamah Banding Federal dalam Sidang Pleno telah menolak banding yang diajukan oleh Trapani (Grup C Serie C), sekaligus mengukuhkan denda sebesar 1.500 euro dan pengurangan lima poin klasemen yang harus dijalani pada musim kompetisi saat ini, yang dijatuhkan pada 9 Maret lalu oleh Pengadilan Federal Nasional atas pelanggaran administratif. Klub tersebut telah dilaporkan pada 3 Januari lalu menyusul laporan dari Komisi Independen untuk Verifikasi Keseimbangan Ekonomi dan Keuangan Klub Olahraga. Mahkamah juga menolak banding dari Kejaksaan Federal terkait ketidaksesuaian sanksi yang dijatuhkan oleh TFN kepada Trapani dan para pengurusnya.

Selain itu, banding Trapani untuk mencabut pengurangan delapan poin dalam klasemen yang dijatuhkan pada Mei 2025 oleh TFN atas pelanggaran administratif dan dikonfirmasi pada Juni lalu oleh Pengadilan Banding Federal dinyatakan tidak dapat diterima. (ANSA).