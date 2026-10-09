Serie C, para bandar taruhan memilih tim-tim favorit: Brescia, Spezia, dan Bari terdepan untuk promosi

Union Brescia (Grup A), Spezia (Grup B), dan Bari (Grup C). Mereka adalah kandidat utama - menurut bandar - untuk menjuarai grup masing-masing di kompetisi Serie C dan dengan demikian meraih promosi langsung ke Serie B. Brescia - setelah empat kali imbang dalam lima pertandingan terakhir - saat ini berada di peringkat kedua klasemen dan tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Cittadella: namun menurut para pengamat, tim asuhan Corini difavoritkan untuk menjuarai kompetisi, mengingat posisi pertama mereka dipatok di 2,00 di Betflag, sementara milik tim asal Veneto itu ada di angka 2,25. Tim-tim lain tertinggal sangat jauh, dengan posisi puncak pada akhir musim untuk Ospitaletto dan Trento dipasang di 15,00.

Di Grup B, setelah imbang pada laga debut, Spezia merangkai tujuh kemenangan beruntun dan memandang semua tim dari posisi teratas. Menurut para pengamat, nyaris tak ada keraguan soal kemenangan mereka di liga, yang dipatok di 1,65 di Betpassion. Rival yang paling diperhitungkan dari tim asuhan Turati adalah Reggiana, yang berada di peringkat keempat klasemen dengan selisih delapan poin dan yang finis di posisi pertama pada akhir musim bernilai 4 kali lipat dari taruhan. Angka yang sama juga berlaku untuk Ravenna finis di puncak, sementara Grosseto dan Perugia dipasang masing-masing di 20,00 dan 30,00.

Di Grup C, Potenza memimpin klasemen tetapi para bandar lebih menjagokan Bari dan Catania. Tim asal Puglia itu baru saja menelan kekalahan kedua musim ini, tetapi menurut para bandar anak asuh Rastelli difavoritkan untuk menjuarai liga: hasil ini dipatok di 2,75, sementara posisi pertama Catania - yang berada di peringkat keempat dan tertinggal enam poin dari puncak - dipatok di 4,00. Sedikit lebih tertinggal Salernitana, yang bernilai 5 kali lipat dari taruhan, sama seperti tim asal Lucania yang saat ini memuncaki klasemen.







