Serie C, begitu banyak gejolak di kursi pelatih: Semplici atau Stellone untuk Casertana, di Brescia dan Barletta Corini serta Paci terancam

Betapa banyak gempa di kursi pelatih di Serie C, setelah baru enam giornata sejak awal musim. Di Grup A,Cittadella sedang menjalani musim yang hebat, tetapi selisih lima poin, pada titik ini, dari Brescia sama sekali tidak diduga siapa pun. Klub milik Pasini adalah dan mungkin masih dianggap sebagai favorit besar untuk promosi ke Serie B, tetapi hari-hari awal ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeda: terlalu sedikit untuk melegitimasi ambisi naik level, dan ada kesan bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak berfungsi.





CORINI TERANCAM DI BRESCIA, REVOLUSI DI CASERTA - Eugenio Corini kini terancam kehilangan kursinya: pada musim lalu rata-rata poin Diana tidak terlalu jauh berbeda dan klub memutuskan pemecatan. Sementara itu, dari Utara ke Selatan beberapa pelatih tumbang, antara lain di Folgore Caratese, Gubbio, Casertana, dan Casarano: Belmonte, Di Carlo, Espinal, dan hampir pasti Di Bari pergi, lalu datang Carmine Parlato, Braglia, salah satu dari Leonardo Semplici atau Roberto Stellone di Caserta. Proyek teknis langsung dibantah, juga karena hubungan yang tegang dengan ruang ganti.









ANTARA BARI DAN COSENZA - Di Bari, sementara itu, Stadion San Nicola tetap kosong: muncul seorang pengusaha Amerika yang tinggal di kota itu, Gregory Vaughn, dengan sebuah proyek untuk kedua stadion kota. Rastelli masih aman di kursi pelatih, untuk saat ini: tetapi kekalahan di Salerno bisa kembali memunculkan mimpi buruk lama. Di Cosenza situasinya kritis dan Coppitelli sudah mengetahui itu, tetapi sekarang dia berisiko membayarnya, seperti ditunjukkan oleh ucapannya setelah kalah dari Foggia: "Kami sedang menjalani sebuah penderitaan olahraga". Iklan.





WASPADA BARLETTA - Di Barletta kepercayaan terbatas waktu untuk Paci: derby melawan Bari masih memberinya kredit, tetapi perubahan langkah mendesak dibutuhkan, setelah promosi bersejarah tahun lalu. Klub merah-putih itu memang telah memutuskan untuk berpisah dengan efek segera dari konsultan pasar transfer Vincenzo De Santis, tokoh bersama manajemen dalam refleksi yang dimulai setelah kekalahan melawan Giugliano. Sebuah pilihan yang mewakili titik balik internal yang sesungguhnya: jadi tidak ada pergantian di kursi pelatih, tetapi intervensi di area olahraga pada momen sensitif musim ini.



















