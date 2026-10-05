Serie C, begitu banyak gejolak di kursi pelatih: Semplici atau Stellone untuk Casertana, di Brescia dan Barletta Corini dan Paci terancam

Begitu banyak gempa di bangku cadangan di Serie C, setelah baru enam pekan sejak awal musim. Di Grup A,Cittadella sedang menjalani musim yang hebat, tetapi selisih lima poin, pada titik ini, dari Brescia benar-benar tidak diduga siapa pun. Klub milik Pasini adalah dan mungkin masih dianggap sebagai favorit besar untuk promosi ke Serie B, tetapi pekan-pekan awal ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeda: terlalu minim untuk melegitimasi ambisi naik level, dan ada kesan bahwa memang ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya.





CORINI TERANCAM DI BRESCIA, REVOLUSI DI CASERTA - Eugenio Corini kini terancam kehilangan pekerjaannya: musim lalu rata-rata poin Diana tidak terlalu jauh berbeda dan klub memutuskan pemecatan. Sementara itu, dari Utara ke Selatan, sejumlah pelatih tumbang, di antaranya di Folgore Caratese, Gubbio, Casertana, dan Casarano: Belmonte, Di Carlo, Espinal, dan hampir pasti Di Bari pergi, lalu datang Carmine Parlato, Braglia, serta salah satu dari Leonardo Semplici atau Roberto Stellone di Caserta. Proyek teknis langsung dipatahkan, juga karena hubungan yang tegang dengan ruang ganti.









ANTARA BARI DAN COSENZA - Di Bari, sementara itu, Stadion San Nicola tetap sepi: muncul seorang pengusaha Amerika yang tinggal di kota itu, Gregory Vaughn, dengan sebuah proyek untuk kedua stadion kota. Rastelli masih aman di bangku cadangan, untuk saat ini: tetapi kekalahan di Salerno bisa memunculkan lagi mimpi buruk lama. Di Cosenza situasinya kritis dan Coppitelli mengetahui itu, tetapi kini ia berisiko membayar harganya, seperti ditunjukkan oleh ucapannya setelah kalah dari Foggia: "Kami sedang menjalani sebuah penderitaan olahraga". .





WASPADAI BARLETTA - Di Barletta kepercayaan untuk Paci bersifat sementara: derby melawan Bari masih memberinya kredit, tetapi perubahan laju sangat mendesak, setelah promosi bersejarah tahun lalu. Klub merah-putih itu memang telah memutuskan untuk berpisah dengan segera dari konsultan pasar transfer Vincenzo De Santis, sosok utama bersama manajemen dalam refleksi yang dimulai setelah kekalahan dari Giugliano. Sebuah pilihan yang mewakili titik balik internal yang sesungguhnya: jadi tidak ada pergantian di bangku cadangan, melainkan intervensi di area olahraga pada momen yang sensitif dalam musim.



















