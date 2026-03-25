Serie B: Venezia dan Monza berpeluang promosi, sementara Frosinone (1,50) dan Palermo (1,80) berada di peringkat berikutnya

Pertandingan besar pada pekan ke-32 antara Monza dan Venezia berakhir imbang, hasil yang membuat tim asal Veneto tetap memimpin klasemen sementara tim asal Brianza disusul oleh Frosinone di posisi kedua. Meskipun terjadi penyusulan di klasemen dan sedikit penurunan performa tim asuhan Bianco, Venezia dan Monza dipastikan akan promosi ke Serie A menurut para bandar taruhan: peluang promosi tim asal Venesia dipatok 1,05 di Better dan Betflag, diikuti oleh peluang Cutrone dan rekan-rekannya sebesar 1,30.





Frosinone tidak menyerah dengan odds 1,50, diikuti oleh Palermo – yang menang tandang dengan 10 pemain di Padova – dengan odds 1,80. Sulit bagi Modena dan Catanzaro, yang hampir pasti lolos ke playoff, untuk masuk ke Serie A dengan odds 6,00.









DEGRADASI – Kemenangan vital bagi Sampdoria, yang menang tipis atas Avellino yang sedang dalam performa bagus dan mengusir mimpi buruk Serie C: peluang degradasi tim doriani ditawarkan di 4,50, sementara Bari masih berisiko di 2,00, dan Pescara, yang mendapat dorongan dari kehadiran Insigne namun tetap berada di posisi terakhir klasemen dan menjadi klub paling berisiko menurut bandar taruhan di 1,20.



