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Dua tim terbawah klasemen Serie B kehilangan pelatih mereka.

Setelah kalah 1-0 di kandang dari Carrarese pada Selasa malam, Vicenza memecat Fabio Gallo.

Pelatih yang membawa tim promosi dari Serie C itu meninggalkan klub asal Veneto tersebut di posisi kedua dari bawah, dengan 10 poin dari 13 pertandingan Serie B.

Davide Dionigi disebut-sebut sebagai calon pelatih baru.

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PERNYATAAN RESMI

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L.R. Vicenza mengumumkan bahwa klub telah membebastugaskan pelatih Fabio Gallo dari jabatannya sebagai pelatih tim utama.

Klub ingin berterima kasih kepada Gallo atas pekerjaannya selama memimpin tim, profesionalisme yang ditunjukkannya setiap hari, serta dedikasinya. Klub juga mendoakan yang terbaik bagi karier dan kehidupan pribadinya ke depan.

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EMPOLI DI POSISI TERAKHIR

Matteo Andreoletti juga terancam dipecat oleh Empoli, yang baru saja kalah 5-0 di kandang Benevento.

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Sejak datang pada 30 September lalu untuk menggantikan Guido Pagliuca, Andreoletti hanya meraih 3 poin dalam 8 pertandingan. Sementara itu, timnya terpuruk ke posisi terakhir klasemen dengan 9 poin.

Klub asal Toscana yang dipimpin presiden Fabrizio Corsi itu sudah menghubungi sejumlah pelatih yang saat ini tidak menangani tim, seperti Fabio Caserta, Fabrizio Castori, Davide Dionigi, dan Moreno Longo.

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Namun, Empoli juga mempertimbangkan solusi dari dalam klub dengan kemungkinan mempromosikan mantan bek Lorenzo Tonelli, pelatih tim U-17 yang membawa timnya menjadi juara Italia di kategori Allievi Nazionali musim lalu setelah mengalahkan Juventus 4-0 di final.