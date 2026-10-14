Serie B, Mantova terus membuat kejutan: menurut bandar taruhan, promosi dengan odds 3,50 lebih dari sekadar mimpi

Empat kemenangan dan dua hasil imbang dalam enam pertandingan, dengan peluang naik ke puncak klasemen dalam laga besar melawan Palermo pada Sabtu. Mantova terus mengejutkan dan kian menunjukkan konsistensi pada awal musim Serie B ini. Bagi bandar taruhan, peluang mereka kini lebih dari sekadar mimpi: analis taruhan Planetwin365 dan Betflag mematoknya pada odds 3,50. Unggulan utama untuk promosi adalah Palermo, yang juga belum terkalahkan (lima kemenangan dan satu hasil imbang). Peluang Palermo kembali ke Serie A, yang berkali-kali gagal terwujud dalam beberapa musim terakhir, dipatok pada odds 1,15.





Para pakar masih percaya kepada Verona. Meski mengawali musim dengan kurang meyakinkan, peluang mereka untuk langsung kembali ke kasta tertinggi tetap dipatok pada odds 2,00. Di belakangnya ada Modena dengan odds 2,25. Situasi Cremonese mirip dengan Verona: mereka juga mengawali musim dengan buruk setelah kembali ke Serie B, tetapi peluang promosinya dipatok pada odds 3,50. Tim lain yang turut bersaing ketat adalah tim ketiga yang baru terdegradasi, yakni Pisa, dengan odds 4,00.



