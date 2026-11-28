Setelah tiga hari pertandingan kompetisi Eropa, Serie A kembali bergulir akhir pekan ini dengan laga pekan ke-13. Rangkaian pertandingan dimulai Jumat malam ketika Bologna bertandang ke markas Venezia, tim juru kunci klasemen. Laga berakhir 0-0.
Sabtu sore, Frosinone menjamu Parma dalam pertemuan dua tim yang sama-sama baru kalah 5-1, masing-masing dari Milan dan Roma.
Setelah itu, Lazio yang memuncaki klasemen bertandang ke markas Torino: Gattuso kembali bisa mengandalkan Zaccagni, tetapi belum Tavares, serta kehilangan Taylor karena cedera.
Pada malam harinya, Inter menjamu Genoa di San Siro. Kedua tim juga akan bertemu Selasa depan di Coppa Italia.
Minggu siang, Udinese dan Fiorentina, dua tim yang sedang kesulitan meraih hasil positif, bertemu dalam laga yang mempertemukan dua mantan pemain dari klub lawan, Zaniolo dan Atta.
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Sore harinya, Napoli bertandang ke markas Sassuolo.
Berikutnya, Roma menjamu Monza dalam laga yang mempertemukan kembali Juric dengan mentornya, Gasperini. Pada malam hari, Como menghadapi Juventus dalam laga besar pekan ini.
Senin, Atalanta bertandang ke Lecce, sebelum rangkaian pertandingan ditutup dengan laga Cagliari melawan Milan.
JADWAL PERTANDINGAN
Jumat, 27 November
20.45 Venezia-Bologna (Dazn, Now dan Sky)
Sabtu, 28 November
15.00 Frosinone-Parma (Dazn)
18.00 Torino-Lazio (Dazn)
20.45 Inter-Genoa (Dazn, Now dan Sky)
Minggu, 29 November
12.30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15.00 Sassuolo-Napoli (Dazn)
18.00 Roma-Monza (Dazn, Now dan Sky)
20.45 Como-Juventus (Dazn)
Senin, 30 November
18.30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20.45 Cagliari-Milan (Dazn)
SELURUH PREDIKSI SUSUNAN PEMAIN
VENEZIA-BOLOGNA 0-0 (Jumat pukul 20.45)
VENEZIA: Stankovic; Moreno (76’ Bella-Kotchap), Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Sohm, (57’ Helgason), Kike Perez (76’ Dagasso), Haps; Yeboah (71’ Rrahmani), Adams (71’ Lauerbach). Cadangan: Montipo, Gomes, Schingtienne, Sagrado, Mazzocchi, Basic, Fanne, Fernandez, Lisman. Pelatih: Nicola.
BOLOGNA: Skorupski; Vitik (46’ Darmian), Casale, Theate; Zortea, Pobega (88’ Libra), Ferguson, Alhassane; Bernardeschi (56’ Orsolini), Odgaard (66’ Piccoli), Mbangula (56’ Cambiaghi). Cadangan: Pessina, Giacomone, Helland, Heggem, Moro, Amondarain, Dovbyk. Pelatih: Palladino.
KARTU KUNING: Zortea (B), Juan Jesus (V), Vitik (B), Hainaut (V), Odgaard (B), Rrahmani (V).
FROSINONE-PARMA (Sabtu pukul 15.00)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Pelatih: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Pelatih: Gilardino.
TORINO-LAZIO (Sabtu pukul 18.00)
TORINO (4-4-2): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Pelatih: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Pelatih: Gattuso.
INTER-GENOA (Sabtu pukul 20.45)
INTER (3-5-2): Provedel; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Pelatih: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Pelatih: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (Minggu pukul 12.30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Pelatih: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Pelatih: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (Minggu pukul 15.00)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Candé; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Bowie, Laurienté. Pelatih: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Pelatih: Allegri.
ROMA-MONZA (Minggu pukul 18.00)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Pelatih: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Pelatih: Juric.
COMO-JUVENTUS (Minggu pukul 20.45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Pelatih: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Pelatih: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (Senin pukul 18.30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Pelatih: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Pelatih: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (Senin pukul 20.45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Pelatih: Pisacane.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Musah, Jashari, Estupinan; Pulisic, Rabiot; Ramos. Pelatih: Amorim.