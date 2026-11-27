Setelah tiga hari pertandingan kompetisi Eropa, Serie A kembali bergulir akhir pekan ini dengan pertandingan pekan ke-13. Rangkaian laga dimulai Jumat malam saat Bologna bertandang ke markas Venezia, tim juru kunci klasemen. Palladino siap kembali menurunkan Piccoli.
Sabtu sore, Frosinone menjamu Parma dalam pertemuan dua tim yang baru saja menelan kekalahan 5-1, masing-masing dari Milan dan Roma.
Setelah itu, Lazio yang memuncaki klasemen bertandang ke markas Torino: Gattuso kembali bisa mengandalkan Zaccagni, tetapi belum Tavares, sementara Taylor absen karena cedera.
Pada malam harinya, Inter menjamu Genoa di San Siro. Kedua tim juga akan bertemu Selasa depan di Coppa Italia.
Minggu menjelang siang, Udinese dan Fiorentina, dua tim yang sedang kesulitan meraih hasil positif, bertemu dalam laga yang mempertemukan Zaniolo dan Atta dengan mantan klub masing-masing.
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Sore harinya, Napoli bertandang ke markas Sassuolo.
Selanjutnya, Roma menjamu Monza dalam laga yang mempertemukan kembali Juric dengan mentornya, Gasperini. Pada malam harinya, Como dan Juventus bertemu dalam laga besar pekan ini.
Senin, Atalanta bertandang ke Lecce, sebelum rangkaian pertandingan ditutup dengan laga Cagliari melawan Milan.
JADWAL PERTANDINGAN
Jumat, 27 November
20.45 Venezia-Bologna (Dazn, Now, dan Sky)
Sabtu, 28 November
15.00 Frosinone-Parma (Dazn)
18.00 Torino-Lazio (Dazn)
20.45 Inter-Genoa (Dazn, Now, dan Sky)
Minggu, 29 November
12.30 Udinese-Fiorentina (Dazn)
15.00 Sassuolo-Napoli (Dazn)
18.00 Roma-Monza (Dazn, Now, dan Sky)
20.45 Como-Juventus (Dazn)
Senin, 30 November
18.30 Lecce-Atalanta (Dazn)
20.45 Cagliari-Milan (Dazn)
SELURUH PERKIRAAN SUSUNAN PEMAIN
VENEZIA-BOLOGNA (Jumat pukul 20.45)
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Adams, Yeboah. Pelatih: Nicola.
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Pelatih: Palladino.
FROSINONE-PARMA (Sabtu pukul 15.00)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Pelatih: Alvini.
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Pelatih: Gilardino.
TORINO-LAZIO (Sabtu pukul 18.00)
TORINO (4-4-2): Perri; Belghali, Coco, Comuzzo, Fortini; Vlasic, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani; Simeone, Adams. Pelatih: Abate.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Pelatih: Gattuso.
INTER-GENOA (Sabtu pukul 20.45)
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Esposito, Lautaro. Pelatih: Chivu.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Wiafe, Ellertsson; Messias, El Shaaawy; Osmajic. Pelatih: De Rossi.
UDINESE-FIORENTINA (Minggu pukul 12.30)
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Abankwah, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Lovric, Ekkelenkamp; Zaniolo. Pelatih: Zanetti.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Pelatih: Vanoli.
SASSUOLO-NAPOLI (Minggu pukul 15.00)
SASSUOLO (3-4-3): Muric; Walukewicz, Idzes, Caleta-Car; Van der Brempt Thorstvedt, Matic, Doig; Berardi, Esposito, Laurienté. Pelatih: D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Pelatih: Allegri.
ROMA-MONZA (Minggu pukul 18.00)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen. Pelatih: Gasperini.
MONZA (3-5-1-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Pessina, Akinsanmiro, Mangas; Robinson; Varela. Pelatih: Juric.
COMO-JUVENTUS (Minggu pukul 20.45)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, NicoPaz, Baturina; Douvikas. Pelatih: Fabregas.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Celik, Bremer, Lucumí, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Kolo Muani; Woltemade. Pelatih: Spalletti.
LECCE-ATALANTA (Senin pukul 18.30)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Berisha, Ngom; N'Dri, Geubbels, Fatah. Pelatih: Di Francesco.
ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Pelatih: Sarri.
CAGLIARI-MILAN (Senin pukul 20.45)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Trepy, Maldini; Nzola. Pelatih: Pisacane.
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Rabiot, Jashari, Musah; Moreira, Ramos, Pulisic. Pelatih: Amorim.