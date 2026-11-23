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Serie A, pekan ke-12

Monza-Fiorentina

Pencetak gol:

Pekan ke-12 Serie A ditutup dengan pertandingan di Brianteo: Monza asuhan Ivan Juric menghadapi Fiorentina asuhan Paolo Vanoli dalam laga yang sangat penting bagi upaya keluar dari zona degradasi, dimulai pukul 20.45. Klub asal Lombardia itu memasuki jeda pertandingan tim nasional setelah empat kekalahan beruntun. Mereka kini berada di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-18 dengan hanya 7 poin, meskipun pemain asal Portugal, Varela, telah mencetak 9 gol. Sementara itu, Fiorentina mulai bangkit setelah awal musim yang mengejutkan dan baru saja bermain imbang di kandang melawan Juventus,

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GOL DAN MOMEN PENTING:

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RINCIAN PERTANDINGAN:

Monza-Fiorentina

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Pencetak gol:

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina, Robinson; Varela. Pelatih: Juric

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FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery (Ranieri sejak menit ke-28), Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Goncalves, Gnonto; Pellegrino. Pelatih: Vanoli

Kartu kuning:

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Kartu merah:

Wasit: Doveri

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Asis: