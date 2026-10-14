Serie A mencatat rekor pemecatan setelah enam pekan: Juric, dengan odds 1,75, bisa menjadi pelatih berikutnya yang dipecat, tetapi Runjaic juga patut diperhatikan

Belum pernah pada era 2000-an Serie A memulai musim dengan empat pelatih dipecat setelah enam pekan dan untuk menemukan jumlah setinggi itu, kita harus mundur hingga 67 tahun lalu. Setelah Grosso, Tedesco, dan Cuesta, giliran Stroppa, yang berada di posisi terakhir bersama Venezia tanpa poin dan dipecat setelah kekalahan di Bergamo. Para bandar taruhan, melihat betapa mudahnya pergantian pelatih terjadi, mulai menjagokan sosok berikutnya yang akan dipecat. Ia bisa saja Ivan Juric, yang meninggalkan Roma dan Atalanta lebih awal dalam dua musim terakhir: pemecatan ketiga pelatih asal Kroasia itu menjadi favorit dengan odds 1,75 di Goldbet dan Better, disusul nama baru dalam daftar taruhan, Kosta Runjac dari Udinese, yang menelan empat kekalahan beruntun dan kini memiliki odds 2,00. Bisa bernapas lega setelah kemenangan pertama di liga, Daniele De Rossi kini memiliki odds 2,15, naik dari 1,50, sementara Eusebio Di Francesco terancam dengan odds 2,50. Di antara nama-nama besar, odds terendah untuk pemecatan sebelum Natal dimiliki Ruben Amorim, yakni 4,50, disusul pasangan Allegri-Spalletti, masing-masing dengan odds 5,00.