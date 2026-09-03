Nol penalti dalam dua pekan pertama, sesuatu yang tidak terjadi selama 41 tahun dan, karena itu, belum pernah terlihat sejak kompetisi menjadi berformat 20 tim. Kini antusiasme pun meningkat menjelang pekan ketiga, untuk melihat apakah statistik unik (dan bersejarah) ini akan terus bertambah atau rangkaian laga tanpa penalti akan terhenti. Menurut analis taruhan dari Better dan Snai, kemungkinan adanya penalti dalam salah satu pertandingan akhir pekan ini, yang antara lain menghadirkan tiga big match sekaligus (Inter-Napoli, Roma-Atalanta, Juventus-Milan), dipatok pada kisaran odds 2,85 hingga 3,25.





Tentu, pada dua pekan pertama ada beberapa insiden yang memicu perdebatan, tetapi ini merupakan buah dari arah baru kepemimpinan wasit, yang juga berdampak pada jumlah on-field review, yang juga masih nol. Panggilan pertama wasit ke monitor pada pekan ketiga dipatok di angka 4,00, sementara kombinasi review-penalti ada di papan odds sebesar 5 kali lipat taruhan.