Serie A, kekalahan kesekian kalinya harus dibayar mahal oleh Stroppa: bandar taruhan "memvonis" Venezia terdegradasi, sementara Parma kini juga terancam dengan odds 1,80

Enam kekalahan dalam enam pekan pertama liga, dengan sedikitnya dua gol bersarang di gawang mereka pada setiap pertandingan. Performa itu bukan hanya membuat Giovanni Stroppa kehilangan kursi pelatih, tetapi juga "menghukum" Venezia dengan degradasi. Itulah prediksi analis taruhan Betflag dan Planetwin365, yang menempatkan Venezia sebagai kandidat terdepan untuk langsung kembali ke Serie B dengan odds 1,45.





Monza melengkapi tiga kandidat teratas dengan odds 1,65, disusul Lecce di angka 1,75 meski telah mengumpulkan enam poin. Dari kelompok lima tim yang sama-sama mengoleksi empat poin, Parma juga patut mendapat perhatian. Odds degradasi mereka turun menjadi 1,80 setelah laga debut melawan Inter asuhan Alberto Gilardino, yang menggantikan Carlos Cuesta selama jeda kompetisi.





Kemenangan pertama musim ini dalam duel langsung melawan Fiorentina memberi Genoa kepercayaan diri. Mereka bisa "bernapas lega" dengan odds 2,50. Fiorentina dan Udinese juga sama-sama mengoleksi empat poin, tetapi menurut bandar taruhan, keduanya tidak terancam: odds degradasi masing-masing berada di angka 10,00. Sementara itu, Frosinone berada di angka 7,00 dan belum bisa disebut aman meski mengawali musim dengan sangat baik, sedangkan Torino di angka 9,00.



